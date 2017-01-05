Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о будущем главного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Считаю, что у Гвардиолы уже есть идея. Я думаю, он вернется в «Барселону» в качестве президента клуба.

Почему Гвардиола не будет долго тренировать? Когда ты в футболе отстаиваешь такой стиль, как у него, соперники понимают план на игру, понимают, как в будущем противостоять такому футболу», – цитирует Капелло As со ссылкой на Sky Sports.

Хосеп Гвардиола: «Я не буду тренировать до 60-65 лет, постепенно приближаюсь к завершению карьеры»

«Я рад сильнее, чем вы думаете». Пеп превращается в Жозе