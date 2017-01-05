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    Фабио Капелло: «Думаю, Гвардиола вернется в «Барселону» на пост президента клуба»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Фабио Капелло примера Испания Хосеп Гвардиола

    Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о будущем главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    «Считаю, что у Гвардиолы уже есть идея. Я думаю, он вернется в «Барселону» в качестве президента клуба.

    Почему Гвардиола не будет долго тренировать? Когда ты в футболе отстаиваешь такой стиль, как у него, соперники понимают план на игру, понимают, как в будущем противостоять такому футболу», – цитирует Капелло As со ссылкой на Sky Sports.

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