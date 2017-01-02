Главный тренер Хосеп Гвардиола рассказал, сколько лет планирует тренировать.

«Мне нравится думать, что каждый новый мой шаг будет еще успешнее. В обратном случае меня не было в «Манчестер Сити».

Но, думаю, процесс моего прощания уже стартовал. Я не буду тренировать до 60-65 лет.

Я поработаю в «Манчестер Сити» 3 года, может, больше, но я уже подхожу к завершению своей тренерской карьеры.

Планы на будущее? Гольф, конечно (смеется)», – сказал Гвардиола.