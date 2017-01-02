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    Хосеп Гвардиола: «Я не буду тренировать до 60-65 лет, постепенно приближаюсь к завершению карьеры»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, сколько лет планирует тренировать.

    «Мне нравится думать, что каждый новый мой шаг будет еще успешнее. В обратном случае меня не было в «Манчестер Сити».

    Но, думаю, процесс моего прощания уже стартовал. Я не буду тренировать до 60-65 лет.

    Я поработаю в «Манчестер Сити» 3 года, может, больше, но я уже подхожу к завершению своей тренерской карьеры.

    Планы на будущее? Гольф, конечно (смеется)», – сказал Гвардиола.

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