Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хосеп Гвардиола: «По удалению Фернандиньо – это вопрос к судье, не ко мне»

    Теги Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия дисквалификации Хосеп Гвардиола Бернли

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над «Бернли» (2:1).

    «Да, действительно тяжелая победа. Нам пришлось бороться против многих обстоятельств, но мы одержали победу, и рады этому.

    По удалению Фернандиньо – это вопрос к рефери, не ко мне. Мы принимаем это решение, как и принимали предыдущие.

    Нужно разобраться с местными правилами. Да, здесь они отличаются. Во всем мире во время атаки на вратаря фиксируется фол, здесь – нет. Я должен это принять.

    Я рад этой победе, больше чем вы можете себе представить, поверьте», – сказал Гвардиола.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться