Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над (2:1).

«Да, действительно тяжелая победа. Нам пришлось бороться против многих обстоятельств, но мы одержали победу, и рады этому.

По удалению – это вопрос к рефери, не ко мне. Мы принимаем это решение, как и принимали предыдущие.

Нужно разобраться с местными правилами. Да, здесь они отличаются. Во всем мире во время атаки на вратаря фиксируется фол, здесь – нет. Я должен это принять.

Я рад этой победе, больше чем вы можете себе представить, поверьте», – сказал Гвардиола.