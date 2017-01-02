Хосеп Гвардиола: «По удалению Фернандиньо – это вопрос к судье, не ко мне»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над «Бернли» (2:1).
«Да, действительно тяжелая победа. Нам пришлось бороться против многих обстоятельств, но мы одержали победу, и рады этому.
По удалению Фернандиньо – это вопрос к рефери, не ко мне. Мы принимаем это решение, как и принимали предыдущие.
Нужно разобраться с местными правилами. Да, здесь они отличаются. Во всем мире во время атаки на вратаря фиксируется фол, здесь – нет. Я должен это принять.
Я рад этой победе, больше чем вы можете себе представить, поверьте», – сказал Гвардиола.
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