Полузащитник Аксель Витцель объяснил, почему решил перейти не в , а в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Это был трудный выбор. С одной стороны была отличная команда, топ-клуб, , а с другой – предложение для моей семьи, которое я не мог отклонить.

Руководители всегда вели себя со мной как джентльмены, и я могу только поблагодарить их. Буду болеть за «Ювентус». Надеюсь, они смогут выиграть Лигу чемпионов.

Кто знает, возможно, в будущем наши пути, наконец, пересекутся», – цитирует Витцеля Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

За три года в китайском клубе бельгиец заработает 75 миллионов евро, а получит за трансфер 7 миллионов.