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    Аксель Витцель: «Буду болеть за «Ювентус». Возможно, в будущем наши пути пересекутся»

    Теги Зенит Ювентус Премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Китай Аксель Витцель Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витцель объяснил, почему решил перейти не в «Ювентус», а в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Это был трудный выбор. С одной стороны была отличная команда, топ-клуб, «Ювентус», а с другой – предложение для моей семьи, которое я не мог отклонить.

    Руководители «Ювентуса» всегда вели себя со мной как джентльмены, и я могу только поблагодарить их. Буду болеть за «Ювентус». Надеюсь, они смогут выиграть Лигу чемпионов.

    Кто знает, возможно, в будущем наши пути, наконец, пересекутся», – цитирует Витцеля Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

    За три года в китайском клубе бельгиец заработает 75 миллионов евро, а «Зенит» получит за трансфер 7 миллионов.

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