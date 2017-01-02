Аксель Витцель: «Буду болеть за «Ювентус». Возможно, в будущем наши пути пересекутся»
Полузащитник «Зенита» Аксель Витцель объяснил, почему решил перейти не в «Ювентус», а в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Это был трудный выбор. С одной стороны была отличная команда, топ-клуб, «Ювентус», а с другой – предложение для моей семьи, которое я не мог отклонить.
Руководители «Ювентуса» всегда вели себя со мной как джентльмены, и я могу только поблагодарить их. Буду болеть за «Ювентус». Надеюсь, они смогут выиграть Лигу чемпионов.
Кто знает, возможно, в будущем наши пути, наконец, пересекутся», – цитирует Витцеля Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
За три года в китайском клубе бельгиец заработает 75 миллионов евро, а «Зенит» получит за трансфер 7 миллионов.
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