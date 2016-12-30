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    Китайский клуб предлагает Витцелю зарплату в 18 млн евро в год

    Теги Зенит Ювентус Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Аксель Витцель Шанхай Теллэйс

    Китайский клуб планирует приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля. Бельгийцу предложен 3-летний контракт с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Об этом сообщает журналист La Stampa Массимиллиано Нероцци.

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу согласен отпустить игрока в «Ювентус», если итальянский клуб предложит за переход больше 6 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к Витцелю со стороны «Шанхай Теллэйс», который тренирует Андре Виллаш-Боаш. Клуб готов заплатить за игрока 25 миллионов евро. «Зенит» принял предложение из Китая, переговоры находятся на стадии обсуждения личного контракта с футболистом.

    Тренер «Зенита» Николини: «Витцель знает, что если не уйдет в «Ювентус» сейчас, то сделает это летом, поэтому он спокоен»

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