Китайский клуб предлагает Витцелю зарплату в 18 млн евро в год

Китайский клуб планирует приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витцеля. Бельгийцу предложен 3-летний контракт с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Об этом сообщает журналист La Stampa Массимиллиано Нероцци.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу согласен отпустить игрока в «Ювентус», если итальянский клуб предложит за переход больше 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Витцелю со стороны «Шанхай Теллэйс», который тренирует Андре Виллаш-Боаш. Клуб готов заплатить за игрока 25 миллионов евро. «Зенит» принял предложение из Китая, переговоры находятся на стадии обсуждения личного контракта с футболистом.

Тренер «Зенита» Николини: «Витцель знает, что если не уйдет в «Ювентус» сейчас, то сделает это летом, поэтому он спокоен»