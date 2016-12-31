Витцель готов перейти в китайский клуб на 4-летний контракт с окладом 18 млн евро, «Зенит» получит за трансфер 20 млн
Полузащитник «Зенита» Аксель Витцель, который через полгода может стать свободным агентом, отказался от перехода в «Ювентус» и решил продолжить карьеру в чемпионате Китая.
По информации Corriere dello Sport и еще двух источников, в январе бельгиец согласен перейти либо в «Шанхай Теллэйс», либо в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Оба китайских клуба готовы подписать с Витцелем 4-летний контракт с окладом 18 миллионов евро в год, при этом «Зенит» заработает на трансфере 20 миллионов.
«Шанхай Теллэйс» возглавляет экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, а «Тяньцзинь Цюаньцзянь», новичком китайской суперлиги, руководит Фабио Каннаваро.
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