Витцель готов перейти в китайский клуб на 4-летний контракт с окладом 18 млн евро, «Зенит» получит за трансфер 20 млн

Полузащитник Аксель Витцель, который через полгода может стать свободным агентом, отказался от перехода в «Ювентус» и решил продолжить карьеру в чемпионате Китая.

По информации Corriere dello Sport и еще двух источников, в январе бельгиец согласен перейти либо в , либо в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Оба китайских клуба готовы подписать с Витцелем 4-летний контракт с окладом 18 миллионов евро в год, при этом «Зенит» заработает на трансфере 20 миллионов.

«Шанхай Теллэйс» возглавляет экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, а «Тяньцзинь Цюаньцзянь», новичком китайской суперлиги, руководит Фабио Каннаваро.