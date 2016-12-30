Нападающий Златан Ибрагимович поделился мнением об игре бывшего партнера по «Барселоне» .

«Думаю, что Месси – единственный в своем роде. Не знаю, увидим ли мы когда-нибудь другого игрока, который делает то же, что и Месси, потому что у него есть свой стиль. Я не думаю, что его можно повторить.

Мне повезло видеть его каждый день, и я уже говорил, что это словно игра в PlayStation. Вы даете мяч одному парню, он всех обводит – это и есть Месси.

Я и Месси – игроки совершенно разного плана. Я пошел путем завоевания разных стран, он тот, кто остается в одном месте на долгое время и играет потрясающе.

Если он делает это в «Барселоне», он может делать это где угодно. Месси – такой игрок, который любит футбол, он так сильно любит игру, что у него не будет никаких проблем в любом другом месте в мире.

Думаю, все мы должны ценить – особенно в Аргентине – что у них есть такой футболист. Они должны наслаждаться его игрой, потому что он невероятен», – сказал Ибрагимович.