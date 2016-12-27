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    Ибрагимович в 2016 году забил 50 голов на клубном уровне, Месси – 51

    Теги ПСЖ Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция примера Испания рекорды

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович повторил личный рекорд по голам за клубы в течение одного календарного года.

    35-летний шведский форвард в 2016 году забил 50 голов за «ПСЖ» и «МЮ». Подобное удавалось Ибрагимовичу лишь в 2012 году.

    По итогам этого года только форвард «Барселоны» Лионель Месси забил за клуб больше, чем Ибрагимович (51 гол). На счету Луиса Суареса («Барселона») 48 голов, Криштиану Роналду («Реал») – 42.

    Незаменимый вечный лидер. Златан и в Англии в полном порядке

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