Ибрагимович в 2016 году забил 50 голов на клубном уровне, Месси – 51

Нападающий Златан Ибрагимович повторил личный рекорд по голам за клубы в течение одного календарного года.

35-летний шведский форвард в 2016 году забил 50 голов за и «МЮ». Подобное удавалось Ибрагимовичу лишь в 2012 году.

По итогам этого года только форвард «Барселоны» забил за клуб больше, чем Ибрагимович (51 гол). На счету Луиса Суареса («Барселона») 48 голов, Криштиану Роналду («Реал») – 42.

Незаменимый вечный лидер. Златан и в Англии в полном порядке