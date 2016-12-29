Все работы на стадионе «Зенита» должны завершиться к 1 мая 2017 года
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда будут закончены все работы на стадионе «Зенита» на Крестовском острове.
«График очень жесткий. Мы должны все работы завершить до начала Кубка конфедераций.
Такая внутренняя дата – 1 мая 2017 года. Но мы будем стараться работать с опережением», – сказал Албин.
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