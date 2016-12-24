Канселу летом перейдет из «Валенсии» в «Барселону»

договорилась о трансфере с правым защитником «Валенсии» Жоау Канселу.

Агент 22-летнего португальца вел секретные переговоры с каталонцами в течение нескольких недель и хотел оформить сделку в январе.

Однако заявила, что сейчас не располагает необходимыми средствами и настояла на осуществлении перехода летом.

Стороны улаживают последние детали пятилетнего контракта. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Канселу попросил руководство «Валенсии» не пытаться продать его в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляли «Бавария» и .

Подробную статистику выступлений Канселу смотрите здесь.