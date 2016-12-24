Канселу летом перейдет из «Валенсии» в «Барселону»
«Барселона» договорилась о трансфере с правым защитником «Валенсии» Жоау Канселу.
Агент 22-летнего португальца Жорже Мендеш вел секретные переговоры с каталонцами в течение нескольких недель и хотел оформить сделку в январе.
Однако «Барселона» заявила, что сейчас не располагает необходимыми средствами и настояла на осуществлении перехода летом.
Стороны улаживают последние детали пятилетнего контракта. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.
Канселу попросил руководство «Валенсии» не пытаться продать его в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляли «Бавария» и «Челси».
Подробную статистику выступлений Канселу смотрите здесь.
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