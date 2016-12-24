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    Канселу летом перейдет из «Валенсии» в «Барселону»

    Теги Бавария Челси Барселона Валенсия примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш Жоау Канселу

    «Барселона» договорилась о трансфере с правым защитником «Валенсии» Жоау Канселу.

    Агент 22-летнего португальца Жорже Мендеш вел секретные переговоры с каталонцами в течение нескольких недель и хотел оформить сделку в январе.

    Однако «Барселона» заявила, что сейчас не располагает необходимыми средствами и настояла на осуществлении перехода летом.

    Стороны улаживают последние детали пятилетнего контракта. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

    Канселу попросил руководство «Валенсии» не пытаться продать его в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляли «Бавария» и «Челси».

    Подробную статистику выступлений Канселу смотрите здесь.

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