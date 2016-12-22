Жиров, Яблонски, Дроппа и Коченков покинули «Томь», клуб доиграет сезон молодежью и игроками из ФНЛ

Четыре футболиста покинули в связи с тяжелой финансовой ситуацией.

Защитники Александр Жиров и Давид Яблонски, полузащитник Лукаш Дроппа, пополнившие состав томичей летом, расторгли контракты с клубом.

Вратарь Антон Коченков вернулся в расположение «Локомотива» из аренды в «Томи».

в середине января получит денежные средства от своего спонсора «Газпром-Нефть». Этой суммы хватит на то, чтобы рассчитаться по долгам с футболистами и персоналом клуба. Зарплаты в «Томи» не платили с начала сезона.

Скорее всего, что клуб будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ, которые должны присоединиться к команде в зимнее трансферное окно. «Томь» нацелена на сокращение зарплатной ведомости.

в 17 турах чемпионата России набрала 9 очков и занимает 15-е место в таблице.

Губернатор Томской области: «Руководство «Томи» тоже должно решать задачи, а не сидеть и просить миллиончик»

«Пока я в Томске, не пришло ни одной смс о зарплате». Клуб, который вечно просит денег