Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жиров, Яблонски, Дроппа и Коченков покинули «Томь», клуб доиграет сезон молодежью и игроками из ФНЛ

    Теги Локомотив Антон Коченков Премьер-лига Россия возможные трансферы Томь Александр Жиров кризис Лукаш Дроппа Давид Яблонски

    Четыре футболиста покинули «Томь» в связи с тяжелой финансовой ситуацией.

    Защитники Александр Жиров и Давид Яблонски, полузащитник Лукаш Дроппа, пополнившие состав томичей летом, расторгли контракты с клубом.

    Вратарь Антон Коченков вернулся в расположение «Локомотива» из аренды в «Томи».

    «Томь» в середине января получит денежные средства от своего спонсора «Газпром-Нефть». Этой суммы хватит на то, чтобы рассчитаться по долгам с футболистами и персоналом клуба. Зарплаты в «Томи» не платили с начала сезона.

    Скорее всего, что клуб будет доигрывать сезон молодежью и игроками из ФНЛ, которые должны присоединиться к команде в зимнее трансферное окно. «Томь» нацелена на сокращение зарплатной ведомости.

    «Томь» в 17 турах чемпионата России набрала 9 очков и занимает 15-е место в таблице.

    Губернатор Томской области: «Руководство «Томи» тоже должно решать задачи, а не сидеть и просить миллиончик»

    «Пока я в Томске, не пришло ни одной смс о зарплате». Клуб, который вечно просит денег

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться