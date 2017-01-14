Виджет с матчами и ваши подписки в меню в обновленном приложении Scores & Video
Мы обновили приложение Scores & Video для iOS – следить за любимыми командами, футболистами и турнирами стало еще удобнее.
Мы сделали новый виджет с ближайшими матчами ваших любимых команд. Добавляйте команды в «Избранное» и следите за счетом, даже не открывая приложение.
Кроме того, теперь в меню приложения доступны не только ваши команды, но и футболисты и турниры из «Избранного».
Как и прежде в приложении вы найдете:
- Расписание матчей всех футбольных турниров;
- Настраиваемые push-уведомления;
- Текстовые трансляции матчей, составы и расстановки;
- Подробную статистику игроков, команд и турниров;
- Видео голов и опасных моментов;
- Комментарии и чаты для общения с другими болельщиками.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.