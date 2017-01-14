Виджет с матчами и ваши подписки в меню в обновленном приложении Scores & Video

Мы обновили приложение Scores & Video для iOS – следить за любимыми командами, футболистами и турнирами стало еще удобнее.

Мы сделали новый виджет с ближайшими матчами ваших любимых команд. Добавляйте команды в «Избранное» и следите за счетом, даже не открывая приложение.

Кроме того, теперь в меню приложения доступны не только ваши команды, но и футболисты и турниры из «Избранного».

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Как и прежде в приложении вы найдете:

Расписание матчей всех футбольных турниров;

Настраиваемые push-уведомления;

Текстовые трансляции матчей, составы и расстановки;

Подробную статистику игроков, команд и турниров;

Видео голов и опасных моментов;

Комментарии и чаты для общения с другими болельщиками.

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