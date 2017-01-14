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    Виджет с матчами и ваши подписки в меню в обновленном приложении Scores & Video

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    Мы обновили приложение Scores & Video для iOS – следить за любимыми командами, футболистами и турнирами стало еще удобнее.

    Мы сделали новый виджет с ближайшими матчами ваших любимых команд. Добавляйте команды в «Избранное» и следите за счетом, даже не открывая приложение.

    Кроме того, теперь в меню приложения доступны не только ваши команды, но и футболисты и турниры из «Избранного». 

    Скачать для iOS | Android

      

    Как и прежде в приложении вы найдете: 

    • Расписание матчей всех футбольных турниров;
    • Настраиваемые push-уведомления;
    • Текстовые трансляции матчей, составы и расстановки;
    • Подробную статистику игроков, команд и турниров;
    • Видео голов и опасных моментов;
    • Комментарии и чаты для общения с другими болельщиками.

    Скачать для iOS | Android

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