«Мне нравится быть миссионером». Любимец всей фигурки – мексиканец, который больше не аутсайдер

На Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2024/25 возвращается Латинская Америка.

На этапе в США, стартующем этой ночью, второй раз в карьере выступит мексиканец Донован Каррильо . Возможно, вы помните: это ему на чемпионате четырех континентов несколько лет назад болельщики отправили на лед сомбреро.

В то время его называли «парнем из страны, где лед есть только в коктейле «Маргарита».

Тренировки Донована проходили в торговом центре, а поездки на турниры удавались благодаря краудфандингу. С тех пор Каррильо перезапустил карьеру, уехал в Канаду от тренера, с которым работал с детства, и больше не аутсайдер.

Записался на каток, потому что влюбился в дочь тренера. А потом 16 лет катался в торговых центрах ради олимпийской мечты

В фигурное катание Каррильо пришел в 8 лет вслед за сестрой Дафной. Сначала наблюдал за ее тренировками, затем нашел стимул надеть коньки. Донован влюбился в дочь тренера и попросил ее о нескольких уроках на льду, чтобы познакомиться поближе.

Во время этих занятий его заметили и пригласили в секцию. Три года Каррильо совмещал фигурное катание с гимнастикой и прыжками в воду, но в 2010-м отбросил лишнее – увидел трансляцию Олимпиады в Ванкувере и зажегся мечтой попасть именно на зимние Игры.

Быть фигуристом в Мексике – задача сверхсложная. Полноценных тренировочных катков нет, государственного финансирования на постоянной основе тоже, даже лед для массовых катаний не распространен. Все расходы на подготовку, костюмы и экипировку покрывали родители Каррильо.

В 14 лет он вместе с тренером Григорио Нуньесом переехал в Леон-де-лос-Альдама за 200 километров от дома, потому что каток в родной Гвадалахаре закрыли.

Условия для подготовки на новой площадке тоже были тяжелые: до 2023 года Донован катался в торговом центре вместе с другими посетителями.

«Иногда на льду 50, 40 или 20 человек. Порой по утрам я тут бываю один, это здорово, но иногда сюда приходят кататься группы из школ, так что тренироваться сложно.

Звучит музыка для массовых катаний, поэтому я отрабатываю программы не под свои композиции. Это сложно, но я стараюсь думать, как бы распорядиться тем, что имею, и не отвлекаться. Я должен сосредоточиться на своей задаче, принять это как часть тренировок», – объяснял Каррильо.

До 20 лет на международные турниры Донован ездил за свой счет – для этого подрабатывал тренером на том же катке, где готовился.

К тому же помогали фанаты: один из соревновательных костюмов пошили родители фигуристов из группы Нуньеса, а с 2019-го средства от болельщиков он собирает через краудфандинг.

Вскоре подключилось государство. Каррильо – первый представитель зимних видов в Мексике, которому кабинет министров выделил стипендию. Затем пришел первый крупный спонсор – итальянская компания Edea, производящая коньки для профессиональных выступлений.

К тому моменту Донован, не имея крупных титулов, обрел известность на международных турнирах.

В скольжении брал пример с Фернандеса, а в прыжках – с учениц Тутберидзе. Даже ходил на мастер-классы к Дудакову и Глейхенгаузу

Каррильо выступает на международных соревнованиях 11 лет, из них 7 – по взрослым. За это время он трижды вошел в топ-10 на челленджерах, дважды поднялся в топ-15 на чемпионате четырех континентов и 7 раз выиграл национальный чемпионат.

На Олимпиаде-2022 Донован стал 22-м, и это историческое достижение. До него лучшим результатом мексиканских одиночников на Играх было 27-е место Риккардо Олаварриеты в Калгари-1988 – этого не хватило, чтобы отобраться в произвольную.

С Грегорио Нуньесом Каррильо освоил тройной аксель и два четверных – сальхов и тулуп. Прокачивать технику прыжков он ходил на семинары к Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу. Но все ультра-си по-прежнему нестабильны: квады чисто получились по три раза, триксель без ошибок выходит в половине случаев, периодически вылезают недокруты на четверных.

«Я работал на семинарах с Сергеем и Даниилом, когда они приезжали в Мексику. Очень многому научился, их система тренировок прекрасна, они одни из лучших тренеров мира. Всегда круто поучиться у того, кем ты восхищаешься.

В чем секрет? Секрета нет. Они заставляют тебя работать. Вот почему их девушки и парни одни из лучших в мире. Они не берут время на передышку, на отдых – ты должен работать каждую минуту на льду. Я был очень изможден», – впечатлился Донован, добавив, что ему такая система по душе.

Результаты явно улучшились после переезда в канадский Торнхилл. После 16 лет тренировок у Нуньеса Каррильо перешел в группу к Джонатану Миллсу и Майку Гиллману.

Уже через несколько месяцев он на 14 баллов увеличил личный рекорд по сумме и впервые вошел в топ-15 чемпионата мира. Никто из мексиканцев прежде не забирался так высоко. И это с учетом того, что на два проката Каррильо заявил всего два четверных – прогресс пришел во многом благодаря прокачиванию компонентов и выездов.

Мастерство скольжения и презентации Донован ценит едва ли не больше техники. За пример компонентного катания, баланса и упорства взял Хавьера Фернандеса.

«С самого детства Хавьер вдохновлял меня, потому что приехал из страны, где фигурное катание не было основным видом. Там, как и в Мексике, популярен футбол. Но он начал менять это мнение, и спорт растет вместе с ним. Он стал моим источником вдохновения, я говорю себе: «Если Хави крут и способен на такое, возможно, я тоже смогу сделать это для своей страны», – рассказал мексиканец и признался, что увидеть Фернандеса – мечта.

Через два месяца они встретились на банкете в честь окончания чемпионата мира.

Продвигает мексиканскую культуру в фигурке и фигурку в Мексике. Его карьера – бренд, который поможет спорту

Каррильо – отличный герой для популяризации фигурного катания: за его выступлениями стоит история преодоления ради большой мечты. При всех ошибках он довольно техничный, постепенно прогрессирующий, а главное – колоритный, самобытный исполнитель.

В сезоне-2023/24 он поставил шоу-номер под хиты The Weeknd, а на соревнованиях выступал под Джастина Тимберлейка в короткой и контрастной Besame Mucho в произвольной.

Мексиканскую музыку Донован любит особенно. В начале карьеры он два года катал короткую под Mexican Danzones Mix, затем были национальные звезды Педро Инфанте, Хуан Габриэль и Карлос Ривера.

«Я люблю свою страну, ее обычаи, традиции и музыку, мне нравится быть миссионером в фигурном катании. На протяжении всей карьеры я стремлюсь показать мексиканский характер. Я чувствую близость к этим людям, я здесь вырос, тренировался – я спортсмен под знаком Made in Mexico», – объяснял Донован.

На родине Каррильо периодически появляется на обложках модных журналов и рекламирует спортивное питание. В масштабах страны он не самый популярный атлет, но в Гвадалахаре звезда.

Местный футбольный клуб «Атлас» пригласил его в качестве почетного гостя на базу во время сборов в Канаде. Иронично, ведь в детстве Донована дразнили за выбор «женского» спорта вместо традиционных для страны футбола или бокса.

Донован действительно вовлекает мексиканцев в фигурное катание. Один из его фанатов – популярный художник Цезарь Мечака. На память о пекинской Олимпиаде он стилизовал Доновану коньки.

За пределами страны Каррильо тоже набирает популярность – летом в качестве амбассадора Toyota отправился на Игры в Париж, а поездку подытожил постом с подписью «Это все сон?»

Сейчас мексиканец заходит на новый виток карьеры. Он вновь появится на Гран-при и в этот раз имеет все шансы подняться значительно выше последней строчки. Борьба на Skate America начнется для него в воскресенье, 20 октября.

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В тексте использованы фрагменты интервью Los Angeles Times, Mediotiempo, «Спорт-Экспрессу» и Международному союзу конькобежцев (ISU).

Фото: instagram.com/donovandcarr ; Gettyimages /Minas Panagiotakis / Stringer ; РИА Новости /Владимир Песня