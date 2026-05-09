Хореограф Бенуа Ришо поставит новую программу Трусовой.

Французский хореограф Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой .

Об этом он рассказал в интервью Спортсу″.

«Да, еду в Россию, проведу 9 дней в Новогорске. Буду работать с вашими танцорами, в начале следующей недели поставлю короткую программу Александре Трусовой. Жаль, что сейчас так сложно с визами, но видите – с Александрой все решилось наилучшим образом», – сказал Ришо.

Ранее сообщалось, что Ришо поставит короткую программу Евгению Семененко и произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов и Мария Фефелова – Артем Валов.

