Французский хореограф Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой.
Об этом он рассказал в интервью Спортсу″.
«Да, еду в Россию, проведу 9 дней в Новогорске. Буду работать с вашими танцорами, в начале следующей недели поставлю короткую программу Александре Трусовой. Жаль, что сейчас так сложно с визами, но видите – с Александрой все решилось наилучшим образом», – сказал Ришо.
Ранее сообщалось, что Ришо поставит короткую программу Евгению Семененко и произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов и Мария Фефелова – Артем Валов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
Всем фигуристам полезно работать с новыми специалистами – а уж с таким профессионалом, как Бенуа, тем более. Будет очень любопытно взглянуть! Саше, Кагановским, Семененко и Фефеловой/Валову удачи и плодотворной работы
Вероятность того, что Александра возвращается, повысилась. Интересно, что выйдет из этой колаборации