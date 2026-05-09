158

Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой

Хореограф Бенуа Ришо поставит новую программу Трусовой.

Французский хореограф Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой.

Об этом он рассказал в интервью Спортсу″.

«Да, еду в Россию, проведу 9 дней в Новогорске. Буду работать с вашими танцорами, в начале следующей недели поставлю короткую программу Александре Трусовой. Жаль, что сейчас так сложно с визами, но видите – с Александрой все решилось наилучшим образом», – сказал Ришо. 

Ранее сообщалось, что Ришо поставит короткую программу Евгению Семененко и произвольные танцы дуэтам Василиса Кагановская – Максим Некрасов и Мария Фефелова – Артем Валов.

Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
Бенуа Ришо
logoженское катание
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
158 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, самые лучшие программы у Саши от Этери и Даниила... Они знают всё её недостатки скрывая их, при этом подчёркивают достоинства!
Ответ Светлана Ивановская
Мне кажется, самые лучшие программы у Саши от Этери и Даниила... Они знают всё её недостатки скрывая их, при этом подчёркивают достоинства!
Ну вот и посмотрим, что покажет Ришо. Трусовой сейчас самое время экспериментировать, показывать себя с новой стороны.
Ответ Светлана Ивановская
Мне кажется, самые лучшие программы у Саши от Этери и Даниила... Они знают всё её недостатки скрывая их, при этом подчёркивают достоинства!
Я точно также подумала. Не обрадовалась новости. Ну посмотрим, может зря нагнетаю
С одной стороны, очень радостно, что приглашают для наших великолепного хореографа, а с другой стороны, очень боюсь, как бы он не выгорел, ведь ставить шедевры регулярно и каждому, наверное, никому не под силу... Чтобы в таком напряженном режиме он не скатился в безвкусицу. Очень на это надеюсь! Кроме того, не уверена, что каждый сможет исполнить то, что ставит Ришо. Начнут еще упрощать и портить... Вот этого очень бы не хотелось.
Ответ katanie-na-ldu
С одной стороны, очень радостно, что приглашают для наших великолепного хореографа, а с другой стороны, очень боюсь, как бы он не выгорел, ведь ставить шедевры регулярно и каждому, наверное, никому не под силу... Чтобы в таком напряженном режиме он не скатился в безвкусицу. Очень на это надеюсь! Кроме того, не уверена, что каждый сможет исполнить то, что ставит Ришо. Начнут еще упрощать и портить... Вот этого очень бы не хотелось.
Согласна с Вами. К тому же, надо очень хорошо знать спортсмена, его плюсы и минусы, чтобы программа подошла конкретному спортсмену. При таком количестве постановок , думаю, не до таких тонкостей. Но посмотрим, что получится, возможно с кем то и новый шедевр нарисуется.
Ответ Elenavasilevna
Согласна с Вами. К тому же, надо очень хорошо знать спортсмена, его плюсы и минусы, чтобы программа подошла конкретному спортсмену. При таком количестве постановок , думаю, не до таких тонкостей. Но посмотрим, что получится, возможно с кем то и новый шедевр нарисуется.
Помните, Воронов поехал к Баттлу? В итоге постановка оказалась неудачной. И ведь Воронов по ходу говорил Джеффри, что ему неудобно.
Муравьевой с программой от Ришо как-то не особо повезло в карьере
Ответ Sentyabrina20
Муравьевой с программой от Ришо как-то не особо повезло в карьере
Кармен для Муравьевой была абсолютно тривиальной и средней программой. Были в карьере у Софьи и программы интереснее и оригинальнее.
Ответ Ринн24
Кармен для Муравьевой была абсолютно тривиальной и средней программой. Были в карьере у Софьи и программы интереснее и оригинальнее.
Карман для Муравьевой ставил Авербух. Ришо ставил ПП.
Тот чел, который куртки национальных сборных менял на ОИ?)
Хорошая новость.
Всем фигуристам полезно работать с новыми специалистами – а уж с таким профессионалом, как Бенуа, тем более. Будет очень любопытно взглянуть! Саше, Кагановским, Семененко и Фефеловой/Валову удачи и плодотворной работы
Ответ Mari Karimova
Хорошая новость. Всем фигуристам полезно работать с новыми специалистами – а уж с таким профессионалом, как Бенуа, тем более. Будет очень любопытно взглянуть! Саше, Кагановским, Семененко и Фефеловой/Валову удачи и плодотворной работы
Удачи реально соревнующимся спортсменам, остальным - удовольствия.
РИА пора увольнять Жукова, одни фейки вбрасывает
Ответ MarinaEst
РИА пора увольнять Жукова, одни фейки вбрасывает
В интервью Багрянцевой сам Ришо говорит, что будет ставить КП.
Ответ MarinaEst
РИА пора увольнять Жукова, одни фейки вбрасывает
Неправильно подслушал, наверное.
Какая хорошая новость. Ооочень интересно. 😊
Вот это новость!
Вероятность того, что Александра возвращается, повысилась. Интересно, что выйдет из этой колаборации
Удачного сотрудничества и новых успешных программ!
А лучше бы Федорченко. Девам он ставит программы ещё и покруче, чем Бенуа)
Ответ Mariaku
А лучше бы Федорченко. Девам он ставит программы ещё и покруче, чем Бенуа)
Чтобы ставить у Федорченко нужно кататься уметь, а не только прыгать.
Ответ Mariaku
А лучше бы Федорченко. Девам он ставит программы ещё и покруче, чем Бенуа)
Трусова не умеет кататься))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тот мемный хореограф приехал в Россию – ставит программы Трусовой и другим нашим! Мы поговорили
9 мая, 20:40
Ришо поставит программы Семененко, Кагановской и Некрасову, Фефеловой и Валову
8 мая, 13:55
Бестемьянова о желании Трусовой прыгнуть пятерной: «Это рекламный трюк абсолютно. Исполнить такой прыжок нереально»
7 мая, 20:25
Рекомендуем
Главные новости
Малинин о неудаче в Милане-2026: «Я не смог поехать туда ради себя. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план»
сегодня, 06:46
Илья Малинин может взять паузу в карьере: «Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания»
сегодня, 06:18
Агенауэр о распаде дуэта Лажуа – Лага: «Они очень разные и не были на одной волне – в художественном плане, в своем видении. Не было настоящего коннекта»
вчера, 20:09
Старр Эндрюс и Даниил Паркман образовали спортивную пару
вчера, 19:27Фото
Песков о ледовом шоу Навки «Дневник памяти»: «Восхитительно, я прорыдал час. Это то, как надо память о войне передавать молодым поколениям»
вчера, 16:34
Гуменник прилетел в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну
вчера, 16:21
Лакерник о Ришо: «Нельзя ставить бесконечное количество программ, просто не хватит мыслей. Пока Бенуа справлялся, а как будет дальше – посмотрим»
вчера, 13:59
Ришо после прибытия в Россию выложил совместное фото с Мишиным и Семененко
вчера, 13:54Фото
Татьяна Тарасова: «В последние годы нет стран, которые к нам нормально относятся. Для нас сейчас важна новость, будем ли мы выступать, но, похоже, нам не спешат сообщить»
вчера, 11:56
42-летняя Стеллато-Дудек пробует встать в пару с О’Ши (The Skating Lesson)
вчера, 11:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Рекомендуем