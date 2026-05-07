Бестемьянова о желании Трусовой прыгнуть пятерной: «Это рекламный трюк абсолютно. Исполнить такой прыжок нереально»

Бестемьянова: слова Трусовой о желании прыгнуть пятерной – рекламный трюк.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что исполнить пятерной прыжок нереально.

Ранее серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова заявила журналистам, что хотела бы попробовать сделать прыжок в пять оборотов.

«Думаю, исполнить пятерной нереально. На удочке можно хоть десять оборотов скрутить. Это рекламный трюк абсолютно. Но за тем, как Александра приходит в форму, в любом случае очень приятно наблюдать, желаю ей удачи», – сказала Бестемьянова.

