Бестемьянова о желании Трусовой прыгнуть пятерной: «Это рекламный трюк абсолютно. Исполнить такой прыжок нереально»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что исполнить пятерной прыжок нереально.
Ранее серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова заявила журналистам, что хотела бы попробовать сделать прыжок в пять оборотов.
«Думаю, исполнить пятерной нереально. На удочке можно хоть десять оборотов скрутить. Это рекламный трюк абсолютно. Но за тем, как Александра приходит в форму, в любом случае очень приятно наблюдать, желаю ей удачи», – сказала Бестемьянова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
Самый нижний вид,но знают всё
Или таки врет про спину?