Бестемьянова о желании Трусовой прыгнуть пятерной: «Это рекламный трюк абсолютно. Исполнить такой прыжок нереально»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что исполнить пятерной прыжок нереально.

Ранее серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова заявила журналистам, что хотела бы попробовать сделать прыжок в пять оборотов. 

«Думаю, исполнить пятерной нереально. На удочке можно хоть десять оборотов скрутить. Это рекламный трюк абсолютно. Но за тем, как Александра приходит в форму, в любом случае очень приятно наблюдать, желаю ей удачи», – сказала Бестемьянова. 

«Я не отвечаю за ожидания людей». Трусова о возвращении в другую фигурку

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
Да все что связано с Трусовой за последние годы превращается в рекламу
Она подтверждает, что тишина это не для нее.
Саша - королева пиара
Когда-то и тройные и четверные считались запредельными вещами)
Когда профессор говорил, что 4А невозможен
Он так не говорил. Он говорил что не доживёт.
Кстати, он еще говорил, что по его расчетам для 4А нужны другие коньки - со свободной пяткой
Как говорится: «Сказала- сделала… Не сделала- ещё раз сказала..»😁
Пятерной сделать реально, но это будет точно не Трусова.
Посмотрим.
когда то и в аксель в 4,5 оборота не верили!!!!!!!))))))))))
Вот-вот.)
Можно подумать, что его все подряд как семечки щёлкают. На соревнованиях Малинин. Кто ещё?
Откуда вот танцорам знать?
Самый нижний вид,но знают всё
ну почему - исполняют, пока с недокрутом и падением
Странные рассуждения, Саша вроде и не намеревалась никакие пятерные прыгать. В детстве говорила типа «если все будут пинать четверные, то я буду прыгать пятерные», да и всё. И рассказывала, что по приколу заходила на удочке. Не совсем понятно, о чем вообще разговоры
Ни о чем. Как всегда у Саши.
Ну а вдруг получится? Не так давно и в 4 аксель много кто не верил, что кто-либо исполнит без падения с докрутом, и вот Малинин на соревновании и далее Дикиджи на тренировке сделали. В любом случае, попытка - не пытка. У Саши отличные прыжковые способности, поэтому я не боюсь за то, что с ней что-то плохое в плане здоровья случится в процессе разучивания этого прыжка.
А на счёт "спина не гнется" - как? Вот упадет с 5-прыжка, впрочем, даже просто упадет - как подниматься после падения с негнущейся спиной? Домкрат вызывать? Или Макар на стреме будет поъемный кран изображать?
Или таки врет про спину?
Нет такой гибкости, как в детстве. Сложно исполнять некоторые элементы, тот же Бильман
Ирина Роднина: «Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание. Но не факт, что четверные будут получаться на соревнованиях»
вчера, 19:35
Группа Федченко поедет на сборы Ришо
вчера, 16:22
Елена Вайцеховская: «При том количестве постановок, которое ежесезонно делает Ришо, реально удачными становятся единичные работы»
вчера, 15:59
Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»
вчера, 14:34
Бенуа Ришо: «Приезжаю в Россию третий раз и не вижу в этом проблемы. Посмотрев на меня, и другие хореографы готовы брать российских фигуристов»
вчера, 13:22
Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой
вчера, 12:51
Юма Кагияма прекратил сотрудничество с Каролиной Костнер
вчера, 12:09
Ришо о смене формы на Олимпиаде: «Мне сказали, что ролики с моими куртками стали вирусными. Здорово – чем больше внимания фигурному катанию, тем лучше»
вчера, 11:48
Ришо о Сакамото: «Я был рядом с Каори с ее первого взрослого сезона до последнего. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути»
вчера, 11:40
Ришо о новом произвольном танце Кагановской и Некрасова: «Под эту музыку никто никогда не катался. Будут три абсолютно разные по настроению части»
вчера, 11:34
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
вчера, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
