Плющенко об уходе Сарновских к Тутберидзе: «Коллеги, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной»
Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко резко отреагировал на уход своих учеников Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе.
В СМИ новость о переходе фигуристов появилась 10 марта.
«Прочитал сегодня интервью Этери Тутберидзе.
Из положительного: нашу работу со спортсменами наконец-то заметили и признали, даже дали положительную публичную оценку.
Из странного: 5 марта Сергей Дудаков передал инфо тренеру моего штаба на финале Гран-при, что Сарновские Никита и Софа переходят в их штаб в майское окно. В этот же день Никита Сарновский мне это подтвердил, когда я ему задал вопрос в лоб.
После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту инфо не от моих спортсменов, которых тренировал 7 лет, и их родителей, а от «дружеского» нам штаба было мне неприятно. Но, видимо, очень кому-то не хотелось ждать майского окна. Хотелось блеснуть в Йошкар-Оле. Хотелось, чтобы я быстрее узнал о переходе моих спортсменов к вам и быстрее распрощался. Что и случилось.
Мне говорили, что обработка уже началась после прыжкового турнира, когда Никита стал ЧР по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить. Никита свой уход в ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе – Спортс’’) 5 марта подтвердил не только мне, но и моей супруге (Яне Рудковской – Спортс’’) как гендиректору академии, сообщил своим друзьям в группе. Отец спортсмена озвучил этот факт не только тренерскому штабу, но и родителям группы.
В связи с этим у меня один-единственный вопрос: «А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?»
Коллеги, вам самим не смешно? В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной». Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной как минимум – заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», – написал Плющенко в своем телеграм-канале.
ахаха, это вы лучше там с женой определитесь - она пишет, что не хочет пиарить ситуацию, тут же муженек с пиаром подъехал
Такая уж она была (с). В данном случае, он.
Сейчас он единственный тренер в России, который истерит из-за уходов. Кстати, а почему он скромно умалчивает о конфликте Костылевых и Сарновских? Ну хотя да, проще же обвинять другой штаб в переманивании, а не следить за тем, чтобы в твоей школе была нормальная, рабочая атмосфера . Упорно продолжает делать вид, что в уходе Сарновских нет связи с мамой Ирой
Я понимаю, что обидно потерять учеников, с которыми провел 7 лет, но может надо задать вопрос себе: а почему так произошло?
Для ТШТ Сарновские - не удача и не бриллианты, чтобы их переманивать.
Там работы непочатый край, чтобы до топа их довести!
А кого "переманили" ТШТ? Фигуриста, занявшего 11 место на ЧР, и юную фигуристку, занявшую 10 место на Первенстве России среди юниоров.
Обмен какой-то неравноценный, чтобы упрекать ТШТ!
Ищите, а не сваливайте вину на штаб в который ушли.
Ваша контора разваливается потому что в первую очередь у Плющенко вместо головы чайник, у Рудковской мировоззрение и пиар 90х. И наконец, ваше кармическое возмездие - Ирина Костылева.
Вы и как руководители оказались не состоятельны!
Про тренерство и говорить нечего.
Плющ, ты лучше расскажи про причину перехода, почему твои ученики побежали от тебя роняя тапки?!
Странно обвинять штаб в переманивании, когда причина ухода всем известна! Инициатор перехода- родители. Кого ты тут хочешь обмануть?
Честно, у меня была надежда что после здравых адекватных и положительных слов Этери в адрес их школы и оценки ситуации эти люди найдут в себе силы пойти на "примирение". Но это полное разочарование. Это настолько гнилые и мерзкие завистливые люди, просто непостижимо. Плющенко днище.
Вероника Яметова что же ты наделала, как можно связываться с такими, даже из за денег!( Уважение к Яметовой тоже пропало.