  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Плющенко об уходе Сарновских к Тутберидзе: «Коллеги, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной»
364

Плющенко об уходе Сарновских к Тутберидзе: «Коллеги, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной»

Плющенко резко отреагировал на переход фигуристов Сарновских к Тутберидзе.

Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко резко отреагировал на уход своих учеников Никиты и Софии Сарновских в группу Этери Тутберидзе.

В СМИ новость о переходе фигуристов появилась 10 марта.

«Прочитал сегодня интервью Этери Тутберидзе.

Из положительного: нашу работу со спортсменами наконец-то заметили и признали, даже дали положительную публичную оценку.

Из странного: 5 марта Сергей Дудаков передал инфо тренеру моего штаба на финале Гран-при, что Сарновские Никита и Софа переходят в их штаб в майское окно. В этот же день Никита Сарновский мне это подтвердил, когда я ему задал вопрос в лоб.

После этого мы с ним попрощались. Я не видел смысла в своей дальнейшей работе. Хотя, не скрою, получить эту инфо не от моих спортсменов, которых тренировал 7 лет, и их родителей, а от «дружеского» нам штаба было мне неприятно. Но, видимо, очень кому-то не хотелось ждать майского окна. Хотелось блеснуть в Йошкар-Оле. Хотелось, чтобы я быстрее узнал о переходе моих спортсменов к вам и быстрее распрощался. Что и случилось.

Мне говорили, что обработка уже началась после прыжкового турнира, когда Никита стал ЧР по прыжкам. Слухи доходили, но я отказывался в них верить. Никита свой уход в ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе  – Спортс’’) 5 марта подтвердил не только мне, но и моей супруге (Яне Рудковской – Спортс’’) как гендиректору академии, сообщил своим друзьям в группе. Отец спортсмена озвучил этот факт не только тренерскому штабу, но и родителям группы.

В связи с этим у меня один-единственный вопрос: «А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая? Сергей Дудаков знал про переход спортсменов и даже потрудился сообщить нашему штабу, а Этери Тутберидзе узнала об этом из новостей?»

Коллеги, вам самим не смешно? В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной». Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной как минимум – заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», – написал Плющенко в своем телеграм-канале.

Воспитанники Плющенко «побежали» к Тутберидзе: причастна скандальная мама Ира?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoЭтери Тутберидзе
Сергей Дудаков
logoСерия Гран-при России
София Сарновская
Никита Сарновский
logoЯна Рудковская
364 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец-то в интригах замешан и Сергей Викторович)))
Ответ Дарья Виноградова
Наконец-то в интригах замешан и Сергей Викторович)))
главный интриган, серый кардинал практически))
Ответ Дарья Виноградова
Наконец-то в интригах замешан и Сергей Викторович)))
Комментарий скрыт
"А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая?"
ахаха, это вы лучше там с женой определитесь - она пишет, что не хочет пиарить ситуацию, тут же муженек с пиаром подъехал
Ответ pele_kan
"А что, в таком уважаемом штабе правая рука не знает, что делает левая?" ахаха, это вы лучше там с женой определитесь - она пишет, что не хочет пиарить ситуацию, тут же муженек с пиаром подъехал
Муженек, который позавчера обещал больше не комментировать эту ситуацию. Но опять не сдержался 🤣🤣🤣
Ответ Jul__ver
Муженек, который позавчера обещал больше не комментировать эту ситуацию. Но опять не сдержался 🤣🤣🤣
Ой, ну вы как в первый раз:)) Он всегда обещает молчать и тут же выдает поток сознания.

Такая уж она была (с). В данном случае, он.
Так и вижу эту картину - Сергей Викторович проснулся одним днём и подумал: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать»
Ответ Даша
Так и вижу эту картину - Сергей Викторович проснулся одним днём и подумал: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать»
И пошёл за Сарновскими никому не сказав 🤣
Ответ Даша
Так и вижу эту картину - Сергей Викторович проснулся одним днём и подумал: «У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать»
Комментарий скрыт
У Плющенко уникальный талант генерировать кринж в промышленных масштабах. И кажется кто-то вещал, что "больше никаких комментариев".

Сейчас он единственный тренер в России, который истерит из-за уходов. Кстати, а почему он скромно умалчивает о конфликте Костылевых и Сарновских? Ну хотя да, проще же обвинять другой штаб в переманивании, а не следить за тем, чтобы в твоей школе была нормальная, рабочая атмосфера . Упорно продолжает делать вид, что в уходе Сарновских нет связи с мамой Ирой
Больше всего нравится, что Дудаков сразу побежал тренера какого-то найти из ангелов, и всё ему рассказать. Ну, интриган, ну заводила!
Ответ freddyfoxy01
Больше всего нравится, что Дудаков сразу побежал тренера какого-то найти из ангелов, и всё ему рассказать. Ну, интриган, ну заводила!
Комментарий скрыт
Ответ bezsugar
Комментарий скрыт
Точно) а то столько лет работает, а никто ничего не прыгает) Трусова с двойными всю жизнь, позор
У Жени Плющенко память как у золотой рыбки. Переманивать чужих по-настоящему звездных спортсменов - как раз кредо Ангелов.
Я понимаю, что обидно потерять учеников, с которыми провел 7 лет, но может надо задать вопрос себе: а почему так произошло?
Для ТШТ Сарновские - не удача и не бриллианты, чтобы их переманивать.
Там работы непочатый край, чтобы до топа их довести!
Ответ gold-for-zagitova
У Жени Плющенко память как у золотой рыбки. Переманивать чужих по-настоящему звездных спортсменов - как раз кредо Ангелов. Я понимаю, что обидно потерять учеников, с которыми провел 7 лет, но может надо задать вопрос себе: а почему так произошло? Для ТШТ Сарновские - не удача и не бриллианты, чтобы их переманивать. Там работы непочатый край, чтобы до топа их довести!
Тогда зачем взяли? Сомневаюсь, что деревянному Сарновскому можно подправить компоненты, это идет от природы человека.
я вот не припоминаю, чтобы Этери или кто-то еще из штаба требовали какие-то объяснения от Плющенко, когда было движение в другую сторону...
Ответ Наталья Карлова
я вот не припоминаю, чтобы Этери или кто-то еще из штаба требовали какие-то объяснения от Плющенко, когда было движение в другую сторону...
Плющенко тогда переманил к себе двух из трёх лучших на тот момент фигуристок мира, а также тренера и почти половину талантливых юниоров Хрустального.
А кого "переманили" ТШТ? Фигуриста, занявшего 11 место на ЧР, и юную фигуристку, занявшую 10 место на Первенстве России среди юниоров.
Обмен какой-то неравноценный, чтобы упрекать ТШТ!
Ответ gold-for-zagitova
Плющенко тогда переманил к себе двух из трёх лучших на тот момент фигуристок мира, а также тренера и почти половину талантливых юниоров Хрустального. А кого "переманили" ТШТ? Фигуриста, занявшего 11 место на ЧР, и юную фигуристку, занявшую 10 место на Первенстве России среди юниоров. Обмен какой-то неравноценный, чтобы упрекать ТШТ!
Да вы что? Целого чемпиона России по прыжкам 😁
И вообще как там говорил Плющенко ТШТ в бытность переходов Трусовой, косторной, Розанова: ищите причину в себе.
Ищите, а не сваливайте вину на штаб в который ушли.
Ваша контора разваливается потому что в первую очередь у Плющенко вместо головы чайник, у Рудковской мировоззрение и пиар 90х. И наконец, ваше кармическое возмездие - Ирина Костылева.
Вы и как руководители оказались не состоятельны!
Про тренерство и говорить нечего.
Ответ vovkkosya
И вообще как там говорил Плющенко ТШТ в бытность переходов Трусовой, косторной, Розанова: ищите причину в себе. Ищите, а не сваливайте вину на штаб в который ушли. Ваша контора разваливается потому что в первую очередь у Плющенко вместо головы чайник, у Рудковской мировоззрение и пиар 90х. И наконец, ваше кармическое возмездие - Ирина Костылева. Вы и как руководители оказались не состоятельны! Про тренерство и говорить нечего.
Да! МамаИра -это наказание Рудковских! Я прямо счастлива, что они есть друг у друга 🤣
ну какой же он по сути обиженный, глуповатый ребенок,несмотря на заслуги в спорте, - недолюбленный в детстве и задолбанный в супружестве,
Ответ Svetelinka Esvetik
ну какой же он по сути обиженный, глуповатый ребенок,несмотря на заслуги в спорте, - недолюбленный в детстве и задолбанный в супружестве,
Ну что вы…Рудковская его после мамы усыновила… а все дети в этой семье должны приносить деньги😉
Про сам переход Этери уже рассказала! Позвонили, попросились, перешли.
Плющ, ты лучше расскажи про причину перехода, почему твои ученики побежали от тебя роняя тапки?!
Странно обвинять штаб в переманивании, когда причина ухода всем известна! Инициатор перехода- родители. Кого ты тут хочешь обмануть?

Честно, у меня была надежда что после здравых адекватных и положительных слов Этери в адрес их школы и оценки ситуации эти люди найдут в себе силы пойти на "примирение". Но это полное разочарование. Это настолько гнилые и мерзкие завистливые люди, просто непостижимо. Плющенко днище.

Вероника Яметова что же ты наделала, как можно связываться с такими, даже из за денег!( Уважение к Яметовой тоже пропало.
Ответ vovkkosya
Про сам переход Этери уже рассказала! Позвонили, попросились, перешли. Плющ, ты лучше расскажи про причину перехода, почему твои ученики побежали от тебя роняя тапки?! Странно обвинять штаб в переманивании, когда причина ухода всем известна! Инициатор перехода- родители. Кого ты тут хочешь обмануть? Честно, у меня была надежда что после здравых адекватных и положительных слов Этери в адрес их школы и оценки ситуации эти люди найдут в себе силы пойти на "примирение". Но это полное разочарование. Это настолько гнилые и мерзкие завистливые люди, просто непостижимо. Плющенко днище. Вероника Яметова что же ты наделала, как можно связываться с такими, даже из за денег!( Уважение к Яметовой тоже пропало.
Со многим согласен но давайте не будем плохого желать Яметовой она и так не была блатной со временами ей тоже не повезло бан пришёлся на её поколение ни в юниорах ни во взрослых даже в гран при не была , хотя вы плохого и не желали просто разочарованы выбором .
Ответ vovkkosya
Про сам переход Этери уже рассказала! Позвонили, попросились, перешли. Плющ, ты лучше расскажи про причину перехода, почему твои ученики побежали от тебя роняя тапки?! Странно обвинять штаб в переманивании, когда причина ухода всем известна! Инициатор перехода- родители. Кого ты тут хочешь обмануть? Честно, у меня была надежда что после здравых адекватных и положительных слов Этери в адрес их школы и оценки ситуации эти люди найдут в себе силы пойти на "примирение". Но это полное разочарование. Это настолько гнилые и мерзкие завистливые люди, просто непостижимо. Плющенко днище. Вероника Яметова что же ты наделала, как можно связываться с такими, даже из за денег!( Уважение к Яметовой тоже пропало.
Плющенко отзеркалил ситуацию, обвинил Тутберидзе в том, что сам бы сделал и как действовал при переманивании.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»
39 минут назад
Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
сегодня, 19:11
Даниил Глейхенгауз: «Когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально»
сегодня, 18:16
Глейхенгауз об Играх-2026: «Приходишь в столовую – все сидят вместе, разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные. Ощущение, что ты немного лишний»
сегодня, 17:56
Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»
сегодня, 17:18
Илья Авербух: «У меня с Идой Галич никакого конфликта не было, не знаю, о чем она говорит»
сегодня, 16:43
Мемола о допинг-скандале Валиевой: «Я считаю, что лично Камилу не нужно винить. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала»
сегодня, 16:33
Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
сегодня, 16:16
Двукратная чемпионка Паралимпийских игр Ворончихина: «На коньках умею кататься. Аксели скрутить не смогу, но хорошо стою»
сегодня, 15:50
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем