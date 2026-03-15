Тутберидзе о Сарновских: «Не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены»

Тутберидзе высказалась о фигуристах Сарновских, пришедших к ней от Плющенко.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о переходе Никиты и Софии Сарновских в ее группу.

Ранее фигуристы тренировались в академии Евгения Плющенко.

«Они только второй день вышли на лед. Я бы не называла это пока еще прямо переходом.

Был звонок от мамы, мне кажется, это было в середине января. Мама была очень эмоционально в тревоге за свою дочь, потому что какие-то конфликты там внутри происходят, и любая мать захочет защитить своего ребенка, это абсолютно нормально.

Я знаю эту семью, потому что они первоначально катались у нас. Я маме сказала: «Успокойтесь, потому что, как я вижу это со стороны, с вами работают, вы, очевидно, в лидерах у этого тренера. С вами абсолютно точно работают индивидуально и, как показывает практика, работают хорошо». Так или иначе, эти дети в топах, и их знают. Поэтому говорить, что плохо работают, это точно неправильно. Я сказала, что с вами работают хорошо. То, что есть какие-то эмоции – нужно успокоиться сейчас, потому что любое решение, принятое на эмоциях, скорее всего, будет неверно. Я сказала, что у вас впереди все основные старты, вы должны успокоиться, в семье должно быть все спокойно, пусть дети катаются и тренируются.

На этом мы с мамой поговорили, и правда, все успокоилось. Я видела, что дети нормально стартовали, я наблюдала, что их выводят, c ними работают, и для себя решила, что все хорошо. Я, честно говоря, не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены. Это неверное решение.

Но потом в новостях я прочитала, что Сарновские ушли из школы «Ангелы Плющенко». Мне тут же позвонили знакомые и директор, я говорю: «Нет, к нам они не доходили». Уже через два дня позвонила мама и сказала: «Да, мы ушли. Можно ли мы к вам придем?» – сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Ну вот, а Яна с Женей рассказывали, что ТШТ усиленно зазывали к себе Сарновских и в итоге уговорили) Собственно, как и предполагалось, что основная причина ухода это неспособность владельцев АП создать нормальную обстановку в коллективе. А Рудковские как всегда соврамши
Яна с Женей чем сами занимаются (Алиночка, привет), то и в других хотят видеть
Просто версия Тутберидзе совпала с вашей. Но она так часто верит в то, что говорит, что не факт, что это было именно так.
Шок контент, Тутберидзе уговаривала Сарновских остаться у Плющенко
Еще и сказала что с ними работают хорошо)) Рудковские наверное в шоке от такой похвалы)))
Теперь как Трамп («Путин сказал, я гений» ) будет в каждом интервью говорить, что Этери признала их. 🤣
Аж смешно, что кто-то реально думает, что Тутберидзе могла зазывать намеренно Сарновских к себе 😂
Совсем уже люди связь с реальностью потеряли.
Как там писал придворный виршеплёт: "АП- это теперь знак качества"!!!
Плющенко как всегда соврал.
То есть это Сарновские вышли на Тутберидзе? Почему я не удивлен.
Опять инсайдеры сели в лужу и очень захотели желаемое выдать за действительное
Как сразу и предположили эксперты со спортса, причина ухода - мамоИра
Вот да, но когда карманный Кузнецов брал интервью у Рудковской по поводу ухода Сарновских, он естественно ни одного вопроса не задал о том, повлияло ли на их уход поведение мамы Иры
Здесь важное - Этери Георгиевна сказала, что с Сарновскими в АП работали хорошо.
Рудковским после такого даже не набросить ничего!
В ответ на обвинения, сказать столько приятного в адрес АП - достойно. Что и работа велась хорошо отметила, и что Сарновские с высокими результатами в сезоне.
А почему мультиквадист только 11 место занял на ЧР?
В середине января вернулись Костылевы.
Уход Сарновских был уже делом времени.
Олимпийское молчание будет прервано через 3…2…1… 😄
