Тутберидзе о Сарновских: «Не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены»

Тутберидзе высказалась о фигуристах Сарновских, пришедших к ней от Плющенко.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о переходе Никиты и Софии Сарновских в ее группу.

Ранее фигуристы тренировались в академии Евгения Плющенко .

«Они только второй день вышли на лед. Я бы не называла это пока еще прямо переходом.

Был звонок от мамы, мне кажется, это было в середине января. Мама была очень эмоционально в тревоге за свою дочь, потому что какие-то конфликты там внутри происходят, и любая мать захочет защитить своего ребенка, это абсолютно нормально.

Я знаю эту семью, потому что они первоначально катались у нас. Я маме сказала: «Успокойтесь, потому что, как я вижу это со стороны, с вами работают, вы, очевидно, в лидерах у этого тренера. С вами абсолютно точно работают индивидуально и, как показывает практика, работают хорошо». Так или иначе, эти дети в топах, и их знают. Поэтому говорить, что плохо работают, это точно неправильно. Я сказала, что с вами работают хорошо. То, что есть какие-то эмоции – нужно успокоиться сейчас, потому что любое решение, принятое на эмоциях, скорее всего, будет неверно. Я сказала, что у вас впереди все основные старты, вы должны успокоиться, в семье должно быть все спокойно, пусть дети катаются и тренируются.

На этом мы с мамой поговорили, и правда, все успокоилось. Я видела, что дети нормально стартовали, я наблюдала, что их выводят, c ними работают, и для себя решила, что все хорошо. Я, честно говоря, не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены. Это неверное решение.

Но потом в новостях я прочитала, что Сарновские ушли из школы «Ангелы Плющенко». Мне тут же позвонили знакомые и директор, я говорю: «Нет, к нам они не доходили». Уже через два дня позвонила мама и сказала: «Да, мы ушли. Можно ли мы к вам придем?» – сказала Тутберидзе в интервью Okko.

