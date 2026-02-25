102

Эммануэль Макрон: «Олимпиада-2030 во Франции станет знаменательной. Так же грандиозно, как и в 2024-м»

Макрон заявил, что Олимпиада-2030 во Франции не уступит по уровню Играм-2024.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

22 февраля состоялась церемония закрытия Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Милан и Кортина нас потрясли. И теперь наша очередь подхватить эстафету. Встречайте Французские Альпы! В 2030 году мы будем приветствовать мир на Играх, которые станут знаменательными. Так же грандиозно, как и в 2024-м! До встречи в наших прекрасных горах», – написал Макрон в соцсети.

В 2024-м летнюю Олимпиаду принимал Париж – столица Франции.

А есть еще страны в мире для проведения Олимпиад? Французы что чемпионат Европы по футболу, что олимпиаду по организации вывозят на троечку
А есть еще страны в мире для проведения Олимпиад? Французы что чемпионат Европы по футболу, что олимпиаду по организации вывозят на троечку
Желающих мало
А есть еще страны в мире для проведения Олимпиад? Французы что чемпионат Европы по футболу, что олимпиаду по организации вывозят на троечку
синего мужика и дюжину трансов ждать?
синего мужика и дюжину трансов ждать?
синего мужика и дюжину трансов ждать?
Это был эксклюзив) Олимпиада-2024 навсегда запомнится этим перфомансом наверно больше, чем самими соревнованиями)
Звучит как угроза
Как так получилось, что этой стране дали две Олимпиады с разницей всего в 6 лет?
Как так получилось, что этой стране дали две Олимпиады с разницей всего в 6 лет?
Потому что их брать никто никто не хочет
Из реки жижу хлебать не придётся
"Так же грандиозно, как и в 2024-м!"
Не дай бог ... 🤣
Есть же ещё немецкие Альпы , австрийские и швейцарские Альпы , вроде и словенские ....
Так что Альп хватит до 42 года !
Есть же ещё немецкие Альпы , австрийские и швейцарские Альпы , вроде и словенские .... Так что Альп хватит до 42 года !
Под эту тему, можно будет и альпинизм ввести в ОИ. Скоростные забеги в горы. Кто пройдёт по северной стороне Маттерхорна, тот выиграл ОИ.
Есть же ещё немецкие Альпы , австрийские и швейцарские Альпы , вроде и словенские .... Так что Альп хватит до 42 года !
Так зимняя Олимпиада по сути соревнование Европы с приглашенными гостями из США, Канады, Японии, Китая и Австралии.
спасибо, но также грандиозно не надо
Маленький гигант большого пиара.
А в 2024 году было грандиозно? Запомнилась лишь красота самого Парижа, но он и без Олимпиады великолепен.
А в 2024 году было грандиозно? Запомнилась лишь красота самого Парижа, но он и без Олимпиады великолепен.
Без макрона кстати тоже
Без макрона кстати тоже
макрон вообще пыль на земле Парижа. Развеется и забудется. А Париж вечен.
