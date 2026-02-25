Эммануэль Макрон: «Олимпиада-2030 во Франции станет знаменательной. Так же грандиозно, как и в 2024-м»

Макрон заявил, что Олимпиада-2030 во Франции не уступит по уровню Играм-2024.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

22 февраля состоялась церемония закрытия Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Милан и Кортина нас потрясли. И теперь наша очередь подхватить эстафету. Встречайте Французские Альпы! В 2030 году мы будем приветствовать мир на Играх, которые станут знаменательными. Так же грандиозно, как и в 2024-м! До встречи в наших прекрасных горах», – написал Макрон в соцсети.

В 2024-м летнюю Олимпиаду принимал Париж – столица Франции.