Грищук об обвинениях дочери в домашнем насилии: «Не обращайте внимания. Это все неправда»
Грищук отвергла обвинения в домашнем насилии со стороны дочери.
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии со стороны дочери – 23-летней Скайлер Грейс Грищук.
Ранее Скайлер Грейс написала в соцсети: «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение».
«Не обращайте внимания. Это все неправда», – сказала экс-фигуристка.
«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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Ну вообщем ты бы дал точную причину такого жеста… Какой то сильный конфликт где однозначно дочь не права и просто хочет нагадать матери.
А так… она конечно придет к какой то версии но тут уже скорее всего с адвокатами, они узнают материалы дела, тебе скажут какую легенду лучше придумать.
Простите, но чот взбугагнул.
Если без шуток, то эта тема максимально нелепа для разборов. Без следственных действий знать не будешь ничего.
Вон, сейчас в Казахстане история пятнадцатилетней девушки, которую якобы подруги заставляли быть проституткой. После того как началось расследование, она с этими же обвиняемыми(а там и девочки, и мальчики) праздновала свои 17 лет на даче.
Сидит дома, требует от родителей каждый день роллы и пиццу, потому что она привыкла смотреть как это едят эти эксплуататоры, и доедать за ними.
Сначала слушаешь и думаешь, вот же ужас. А потом смотришь дальше и чет как-то подозрительно всё.
И подобных историй не мало.
Ну а конкретно в этой истории, просто рука лицо. Девочка решила рассказать всему миру о насилии матери. Что бы что?
Какой-то нелепый хайп, если честно.