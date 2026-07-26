Грищук об обвинениях дочери в домашнем насилии: «Не обращайте внимания. Это все неправда»

Грищук отвергла обвинения в домашнем насилии со стороны дочери.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии со стороны дочери – 23-летней Скайлер Грейс Грищук.

Ранее Скайлер Грейс написала в соцсети : «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение».

«Не обращайте внимания. Это все неправда», – сказала экс-фигуристка.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США