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  4. Грищук об обвинениях дочери в домашнем насилии: «Не обращайте внимания. Это все неправда»

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Грищук об обвинениях дочери в домашнем насилии: «Не обращайте внимания. Это все неправда»
Грищук отвергла обвинения в домашнем насилии со стороны дочери.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук отреагировала на обвинения в домашнем насилии со стороны дочери – 23-летней Скайлер Грейс Грищук. 

Ранее Скайлер Грейс написала в соцсети: «Я наконец-то подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, после фактов физического и эмоционального насилия и психологической травмы. Я скрывала это много лет. Это было невероятно трудное решение». 

«Не обращайте внимания. Это все неправда», – сказала экс-фигуристка. 

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
происшествия
logoОксана Грищук
танцы на льду

Комментарии

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ОтветЗанзибар Занзибарушка
а, ну ладно тогда
Только у нас это часто так работает , на днях смотрел репортаж с Нижегородской области где толпа подонков выловила 12 летнюю девочку домтала генеталии и говорили будешь ###### вобщем девочка записала все угрозы на диктофон , ее ставили на колени и еще не известно был ли факт насилия или просто смогла убежать ,так вот приехали инспектора по делам несовершеннолетних провели лекцию и уехали , современная Россия в которой бедную девченку не кому защитить так как мать побоялась писать заяву, вот ведь есть факт наличия состава преступления есть запись почему нельзя заводить уголовное дело автоматически ??? По факту совершенного преступления ? Как у нас это работает нет тела нет дела в итоге у ребенка сильнейшая псих травма и ей идти на 1 сентября в деревенскую школу где все ублюдки уверен ей спокойной жизни не дадут так как не было наказания просто позорище ,а не правосудие зато выйди с плакатиком против воблы там так впаяют по полной
ОтветЗанзибар Занзибарушка
а, ну ладно тогда
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Если бы я был домашним насильником, я бы именно так и ответил
ОтветVladimir Samokhin
Если бы я был домашним насильником, я бы именно так и ответил
А если бы не был?
ОтветIr_rish
А если бы не был?
А если бы не был наверное бы что то рассказал … например как у тебя конфликт с дочереью которая кушает наркотики и из за того что ее выгнали решила огрызнуться . Или типо я перестала ее содержать и она мне два года скандала устраивает с угрозами что бы ей денег снова давали, и вот это жест отчаяния.
Ну вообщем ты бы дал точную причину такого жеста… Какой то сильный конфликт где однозначно дочь не права и просто хочет нагадать матери.
А так… она конечно придет к какой то версии но тут уже скорее всего с адвокатами, они узнают материалы дела, тебе скажут какую легенду лучше придумать.
"Скайлер Грейс Грищук"

Простите, но чот взбугагнул.
Фотка в профиле у старшей Грищук, как будто с проб на Старлайт в сериале "пацаны"
Полностью оправдана!
ОтветЖан Вальжан
Полностью оправдана!
Так в итоге они могут быть обе правы (в своем понимании). Дочка-зумер и мама с советской школой ФК. Для одной абьюз, для другой мотивации ребенка в спорте. Она же с ней каталась в туре, пока дочь в теннис играла.
Сказала та, которая регулярно избивала Платова.))
ОтветAnneta28
Сказала та, которая регулярно избивала Платова.))
Арбузерша со стажем
ОтветAnneta28
Сказала та, которая регулярно избивала Платова.))
Платова маленькой Грищук так просто было избить?
Воспитала настоящую Скайлер Грейс. Кушайте, не обляпайтесь. Мейд ин юэсэй.
ОтветХаскерс
Воспитала настоящую Скайлер Грейс. Кушайте, не обляпайтесь. Мейд ин юэсэй.
Надо было воспитывать какую-нибудь Машку Грицук - та бы сидела и терпела
Не мамой Ирой единой)) А вообще если там действительно было какое-то насилие, это грустно и не очень весело. Надеюсь, соответствующие органы вынесут справедливое решение
ОтветAleksey 2025
Не мамой Ирой единой)) А вообще если там действительно было какое-то насилие, это грустно и не очень весело. Надеюсь, соответствующие органы вынесут справедливое решение
Не купил айфон - домашнее насилие.

Если без шуток, то эта тема максимально нелепа для разборов. Без следственных действий знать не будешь ничего.
Вон, сейчас в Казахстане история пятнадцатилетней девушки, которую якобы подруги заставляли быть проституткой. После того как началось расследование, она с этими же обвиняемыми(а там и девочки, и мальчики) праздновала свои 17 лет на даче.
Сидит дома, требует от родителей каждый день роллы и пиццу, потому что она привыкла смотреть как это едят эти эксплуататоры, и доедать за ними.
Сначала слушаешь и думаешь, вот же ужас. А потом смотришь дальше и чет как-то подозрительно всё.
И подобных историй не мало.

Ну а конкретно в этой истории, просто рука лицо. Девочка решила рассказать всему миру о насилии матери. Что бы что?
Какой-то нелепый хайп, если честно.
ОтветOla BP
Не купил айфон - домашнее насилие. Если без шуток, то эта тема максимально нелепа для разборов. Без следственных действий знать не будешь ничего. Вон, сейчас в Казахстане история пятнадцатилетней девушки, которую якобы подруги заставляли быть проституткой. После того как началось расследование, она с этими же обвиняемыми(а там и девочки, и мальчики) праздновала свои 17 лет на даче. Сидит дома, требует от родителей каждый день роллы и пиццу, потому что она привыкла смотреть как это едят эти эксплуататоры, и доедать за ними. Сначала слушаешь и думаешь, вот же ужас. А потом смотришь дальше и чет как-то подозрительно всё. И подобных историй не мало. Ну а конкретно в этой истории, просто рука лицо. Девочка решила рассказать всему миру о насилии матери. Что бы что? Какой-то нелепый хайп, если честно.
На одну такую историю миллионы детских судеб, где реально били и изводили и они до сих пор молчат.
Зачем нам разборки америкосов?
Если прочитать воспоминания Тарасовой о работе с Грищук, практически не сомневаешься, что обвинения правдивы.
ОтветСанитар-волк
Если прочитать воспоминания Тарасовой о работе с Грищук, практически не сомневаешься, что обвинения правдивы.
Тарасова и сама ручонки , не говоря уж о языке , распускала. ..
ОтветVasily Ivanov
Тарасова и сама ручонки , не говоря уж о языке , распускала. ..
Вы сами это видели? Или с чьих-то слов...?
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