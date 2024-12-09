Арина Кшецкая: «Могу назвать Аню Щербакову своей любимой фигуристкой нашего поколения»
Фигуристка Арина Кшецкая назвала Анну Щербаковой любимой фигуристкой.
Кшецкой 17 лет, она тренируется в группе Олега Татаурова. На чемпионате России-2024 фигуристка заняла 16-е место.
– Какая атмосфера у вас в группе?
– В группе у нас все хорошо, тренеры и одногруппники замечательные, очень рабочая атмосфера, мне все нравится. С Владом Дикиджи вместе тренируемся, хорошо общаемся, он добрый и веселый. Не буду вдаваться в подробности, но первая встреча с ним была интересная.
– Есть ли у тебя любимый фигурист?
– Могу назвать Аню Щербакову своей любимой фигуристкой нашего поколения, но ни фото с ней, ни автографов ее у меня нет, не вижу в этом смысла, мне это не нужно. Я не отношусь к фигурному катанию с фанатской точки зрения, только со спортивной, – сказала Кшецкая.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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