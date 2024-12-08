Илья Малинин: «Очень горжусь, что так исполнил программу. Это был вызов самому себе»
Малинин рассказл, почему решил исполнить 7 квадов в произвольной финала Гран-при.
Американский фигурист Илья Малинин попытался исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе в финале Гран-при в Гренобле. На всех ему поставили недокруты.
Малинин одержал итоговую победу, но баллам за произвольную уступил японцу Юме Кагияме.
«Я не концентрируюсь на этом (о второй сумме баллов в произвольной), у меня была задача попробовать сделать это сегодня, я сам себе поставил такую цель, это своего рода была тестовая программа сегодня», – сказал Малинин.
«Готовясь к финалу Гран‑при, я хотел показать все, над чем я работал, добавить в артистизме. Я очень горжусь тем, что так исполнил свою программу. Это был вызов самому себе», – добавил фигурист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости