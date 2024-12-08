Илья Малинин: «Очень горжусь, что так исполнил программу. Это был вызов самому себе»

Малинин рассказл, почему решил исполнить 7 квадов в произвольной финала Гран-при.

Американский фигурист Илья Малинин попытался исполнить семь четверных прыжков в произвольной программе в финале Гран-при в Гренобле. На всех ему поставили недокруты.

Малинин одержал итоговую победу, но баллам за произвольную уступил японцу Юме Кагияме.

«Я не концентрируюсь на этом (о второй сумме баллов в произвольной), у меня была задача попробовать сделать это сегодня, я сам себе поставил такую цель, это своего рода была тестовая программа сегодня», – сказал Малинин.

«Готовясь к финалу Гран‑при, я хотел показать все, над чем я работал, добавить в артистизме. Я очень горжусь тем, что так исполнил свою программу. Это был вызов самому себе», – добавил фигурист.