Туктамышева, Косторная, Глейхенгауз и Попова прокомментируют финал Гран-при на Okko

Туктамышева, Косторная и Глейхенгауз прокомментируют финал Гран-при на Okko.

«Даниил Глейхенгауз прокомментирует сразу 3 вида соревнований в финале Гран-при! А еще станет гостем нашей экспертной студии.

Услышим и увидим еще и Елизавету Туктамышеву , Алену Косторную, Бетину Попову . И любимых комментаторов Okko 😃», – сообщается в телеграм-канале «Okko Фигурное катание».

Финал Гран-при пройдет в Гренобле с 5 по 8 декабря.