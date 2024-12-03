Туктамышева, Косторная, Глейхенгауз и Попова прокомментируют финал Гран-при на Okko
Туктамышева, Косторная и Глейхенгауз прокомментируют финал Гран-при на Okko.
«Даниил Глейхенгауз прокомментирует сразу 3 вида соревнований в финале Гран-при! А еще станет гостем нашей экспертной студии.
Услышим и увидим еще и Елизавету Туктамышеву, Алену Косторную, Бетину Попову. И любимых комментаторов Okko 😃», – сообщается в телеграм-канале «Okko Фигурное катание».
Финал Гран-при пройдет в Гренобле с 5 по 8 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Okko Фигурное катание
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