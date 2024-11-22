Гран-при России. «Невский лед». Гуменник, Дикиджи, Алиев, Лутфуллин, Мозалев, Игнатов выступят с короткими программами

Гуменник, Дикиджи и Алиев покажут короткие программы на Гран-при в Петербурге.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 5-й этап Санкт-Петербург «Невский лед» Мужчины Короткая программа Начало – 15:15 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Александр Мельников 2. Семен Соловьев 3. Артем Ковалев 4. Федор Зонов 5. Михаил Терновский 6. Владимир Ощепков Вторая разминка 7. Владислав Дикиджи 8. Дмитрий Алиев 9. Макар Игнатов 10. Андрей Мозалев 11. Глеб Лутфуллин 12. Петр Гуменник Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский