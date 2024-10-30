Трусова продолжает работать над четверным лутцем, несмотря на отсутствие планов соревноваться в этом сезоне («Р-Спорт»)

Александра Трусова продолжает тренировать четверной лутц.

Об этом сообщил источник «Р-Спорта». Фигуристка также исполняет тройной аксель на удочке.

Трусова работает над четверным, несмотря на отсутствие планов выступать на соревнованиях в текущем сезоне.

Отмечается, что шанс увидеть Александру на соревновательном льду сохраняется, но, вероятнее всего, она будет участвовать только в шоу-турнирах.

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