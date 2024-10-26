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Анна Фролова: «Прыгаю каскад лутц – риттбергер иногда, чисто по фану. Где-нибудь на соревнованиях можно сделать, почему нет»

Анна Фролова ответила на вопросы олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

– Что произошло за это лето? Ты похудела, помолодела.

– Похудела. Это у меня впервые такое, говорят. Ничего не делала, была в Кисловодске, горным воздухом дышала. Скакала там на ОФП, на льду работала. Спорт – это жизнь, жизнь – это спорт. 

Должна быть четкая грань между уверенностью и самоуверенностью. Я уверена в проделанной работе, в том, что я работала, отдавалась, тренировалась, и проблем с подготовкой у меня как таковых не было. Но быть самоуверенной – в том, что я лучше всех и буду первой, выше всех всегда – нет, это не то.

– Твой тренер сегодня сказал, что у вас был один-единственный конфликт. Немного хочется поподробнее – о чем это он?

– Когда я готовилась к сезону летом, мне поставили программу «Там нет меня». Там было очень много шагов в начале, что мне было несвойственно, я не привыкла ехать вот таким зигзагом на каскад.

Я отдельно без музыки делала каскад. Включалась в музыку, делала с самого начала все, вкладывалась в каждое движение, заходила и срывала каскад. Один раз вышла, сорвала, на меня накричали – все, музыку не ставим, ты поедешь в конце, после всех. 

Я 40 минут на льду каталась, прыжочки прыгала. Поставили мне музыку уже в конце тренировки, после всех. И я с самого начала поехала целиковый прокат, сделала каскад. После этого поняла, что буду входить, вкручиваться, делать – неважно, как я себя чувствую, но буду делать этот каскад сто процентов. 

– Я видела на сегодняшней тренировке у тебя каскад лутц – риттбергер.

– Это так, по фану я чисто прыгаю иногда.

– Возможен ли лутц – риттбергер в этом сезоне? Ну так, чисто по фану, на соревнованиях.

– Где-нибудь, да, можно сделать. Почему нет, – сказала фигуристка во влоге Загитовой на Первом канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoПервый канал
женское катание
logoАлина Загитова
Анна Фролова
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