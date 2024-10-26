Рукавицын о целях на сезон: «Что касается Фроловой – это борьба за пьедестал на чемпионате страны. Задача достаточно амбициозная»

Евгений Рукавицын ответил на вопросы Алины Загитовой в ее влоге на Первом канале.

– Неужели парни катаются лучше, чем девушки?

– Слушай, всегда волнами же все идет. Я бы так, наверное, не сказал, но сезон только [начался], первый турнир. Анька [Фролова] у нас выступала на Панина, довольно прилично каталась. Понятно, работа над ошибками всегда, что-то подделали.

– Она уже не первый год катается достаточно стабильно. Откуда это в ней?

– Это тренировки, она довольно стабильна на тренировках. И эта уверенность черпается оттуда, это абсолютно четко.

– Бывает же, что она приходит на тренировки и максимально не хочет ничего делать? Или там плохое настроение. Мы же все девочки, у нас волнами, как вы говорите.

– Несмотря на настроение – ты права, конечно, бывает и настроение, и что угодно – на КПД это не влияет. Она выходит и в целом задачу, которая поставлена, выполняет.

– То есть вы не кричите на Аню.

– Слушай (обращаясь к Фроловой – Sports), а я на тебя кричу? Я просто забыл. Кричу, не кричу... А, было дело, кстати, один раз. Позволила себе лишнего, бывает такое. Она приходит и проверяет: а что можно? Вот так можно? Ну ладно, тогда я еще.

– У спортсменов я всегда спрашиваю про цели на сезон. А вот у тренеров еще ни разу не спросила. Ваши цели на сезон – они какие?

– Задача действительно достаточно амбициозная. Что касается Фроловой – это борьба за пьедестал на чемпионате страны. Как есть. Такую цель мы ставим, – сказал тренер.