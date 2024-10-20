0

Митрофанов о паре с Ефимовой: «Наша главная цель в этом сезоне – попасть в сборную на чемпионат мира»

Фигурист Миша Митрофанов, выступающий за США в паре с Алисой Ефимовой, назвал их цель на сезон. 

Ефимова и Митрофанов заняли третье место на этапе Гран-при в США.

«Очень рады, что смогли преодолеть некоторые трудности, катаясь на площадке размера НХЛ. Обычно мы тренируемся на катке олимпийского размера. 

Наша главная цель в этом сезоне – попасть в сборную на чемпионат мира. Поэтому нам нужно занять место в топ-2 на национальном чемпионате и показать хорошие результаты.

Мы постараемся сохранить форму до этапа Гран-при во Франции и кататься так же хорошо или даже лучше, чем здесь», – приводит слова Митрофанова Golden Skate. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoГран-при США
logoсборная США
пары
Алиса Ефимова
Миша Митрофанов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при США. Миура и Кихара победили, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и, Метелкина и Берулава – 4-е
139сегодня, 21:08
Гран-при США. Миура и Кихара лидируют после короткой программы, Кам и О’Ши – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
58сегодня, 00:05
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин победили, Стеллато-Дудек и Дешам – 2-е, Кам и О’Ши – 3-и, Ефимова и Митрофанов – 4-е
1120 сентября, 20:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рюичи Кихара: «Мне поставили диагноз – астма. С правильным лечением состояние стало намного лучше, и мы смогли хорошо тренироваться»
17 минут назад
Метелкина о 4-м месте на Гран-при США: «Сейчас нам сложно осознать, что произошло. Чувствовали себя сильными и подготовленными к этому турниру»
138 минут назад
Гран-при США. Малинин, Миура, Эгадзе, Аймо, Васильев, Каррильо выйдут на лед с короткими программами
103сегодня, 22:13Live
Гран-при США. Миура и Кихара победили, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и, Метелкина и Берулава – 4-е
139сегодня, 21:08
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Сяо Хим Фа победил, Бричги – 2-й, Михаил Селевко – 3-й
33сегодня, 19:40
Гран-при США. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец, Чок и Бейтс – 2-е, Дэвис и Смолкин – 3-и, Морозов и Чен – 9-е
266сегодня, 19:25
Глеб Смолкин: «Приспособиться к Монреалю было легко. Возможно, это займет некоторое время, но мы уверены, что результаты скоро появятся»
6сегодня, 19:18
Морозов и Чен о Гран-при США: «Узнали, что будем кататься здесь, вечером во вторник. Но все прошло хорошо и спокойно»
сегодня, 18:29
Аннабель Морозов и Диана Дэвис столкнулись на разминке перед ритм-танцем на Гран-при США
46сегодня, 18:21Фото
Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США в мае 2023 года
34сегодня, 17:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Мэдисон Чок: «Мы хотим показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Было весело разучивать эти танцы»
5сегодня, 19:49
Ватанабе о короткой на Гран-при: «Я довольна, но думаю, что могла бы сделать больше. После Lombardia Trophy я убрала тройной аксель, чтобы снизить риск»
1сегодня, 07:10
Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и
1вчера, 18:11
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
1вчера, 11:23
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
6вчера, 08:30
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
317 октября, 14:02
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
317 октября, 08:19
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
217 октября, 07:45
Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
315 октября, 13:05
Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»
515 октября, 12:10