Митрофанов о паре с Ефимовой: «Наша главная цель в этом сезоне – попасть в сборную на чемпионат мира»
Фигурист Миша Митрофанов, выступающий за США в паре с Алисой Ефимовой, назвал их цель на сезон.
Ефимова и Митрофанов заняли третье место на этапе Гран-при в США.
«Очень рады, что смогли преодолеть некоторые трудности, катаясь на площадке размера НХЛ. Обычно мы тренируемся на катке олимпийского размера.
Наша главная цель в этом сезоне – попасть в сборную на чемпионат мира. Поэтому нам нужно занять место в топ-2 на национальном чемпионате и показать хорошие результаты.
Мы постараемся сохранить форму до этапа Гран-при во Франции и кататься так же хорошо или даже лучше, чем здесь», – приводит слова Митрофанова Golden Skate.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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