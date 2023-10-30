Этери Тутберидзе станет гостем «Коммент.Шоу» с Леонидом Слуцким
Этери Тутберидзе дала интервью Леониду Слуцкому.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию стала гостем на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Выпуск с участием Тутберидзе выйдет 1 ноября.
А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет
И, да. Слуцкий - уже не тот "тренер-интеллектуал".
Сейчас его имидж - практически на одном уровне с нашим героем-эксгибиционистом.
ЭГ, не пугайте так... последнее интервью было после массовых травм перед ои...
А мне хотелось бы узнать ответы на другие вопросы:
1. Почему шведская лаборатория задержала допинг-пробу Валиевой на 1,5 месяца и так и не дала внятного объяснения этому?
2. Почему специалисты ITA допустили до участия в Олимпиаде российскую спортсменку с непроверенной допинг-пробой?
3. Почему результат о положительной допинг-пробе Валиевой стал известен аккурат после окончания командника на Олимпиаде, но до церемонии награждения?
4. Почему десятки (если не сотни) западных СМИ одновременно начали травлю 15-летней Камилы? Но при этом в отношении нескольких спортсменок из других стран, пойманных на допинге прямо на Олимпиаде, стояла полная тишина.
5. Почему ВАДА не подала иск в КАС по делу получившей всего лишь выговор 15-летней ямайской пловчихи Маккензи Хидли, у которой в одной допинг-пробе нашли сразу три запрещённых препарата, а в другой - ещё два? Но при этом почему ВАДА решила затребовать для 15-летней на момент нарушения антидопинговых правил Валиевой целых четыре года дисквалификации, что противоречит Кодексу Агентства?