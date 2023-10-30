Этери Тутберидзе станет гостем «Коммент.Шоу» с Леонидом Слуцким

Теги Леонид Слуцкий сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе дала интервью Леониду Слуцкому.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию стала гостем на ютуб-канале «Коммент.Шоу». 

Выпуск с участием Тутберидзе выйдет 1 ноября. 

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

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24 комментария

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Док Аксель
На спортсе ветка ФК будет загружена на неделю. По предложению будут капипастить... А потом ещё обзвон бомонда и экспертов начнётся.
+29
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nadenki
Нашлась!!!!! Ф а с))))
+20
-12
+8
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Anna
Где-то вздохнула одна Шишкина
+7
-3
+4
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Ирина Иванова
1 ноября расскажут обо всём, что давно хотели узнать, но боялись спросить)
+4
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Lapo Elkann
Все пишут про Дзюбу. Он то при чем . Любимый футболист Слуцкого за последние несколько лет , Кварацхелия .
Вы, наверное, пропустили их совместную со Слуцким "коллаборацию".
И, да. Слуцкий - уже не тот "тренер-интеллектуал".
Сейчас его имидж - практически на одном уровне с нашим героем-эксгибиционистом.
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Бильм@н
Ну всё, теперь будут темы для обсуждений до следующих этапов ГП.))
+6
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БезызбежноНаКрасный
а Дзюба там будет?
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закрыт по беспределу
Может, хоть с таким гостем Лëня-кресло-качалка исполнит интеллигента.
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Anna
Она просто знает его как неплохого тренера, а не шоумена, поэтому согласилась
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Ezhevika33
Ответ nadenki
Нашлась!!!!! Ф а с))))
Она эту команду вам и многим тут выдала ещё до начала сезона.
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Trenik1216
Очень буду ждать! С Тарасовой у него получилось интересное интервью, гораздо интересней чем Траньков сделал. Надеюсь на интересные вопросы а не просто на поток восхищения
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ДИОНИС
Слуцкому вначале надо взять интервью у Дзюбы! У них найдётся много общих тем для обсуждения!
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Mira Val
Ответ Anna
Она просто знает его как неплохого тренера, а не шоумена, поэтому согласилась
Думаете? Надеюсь, Вы правы.
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Vladimir Arutin
Там только Слуцкий ? А Дзюбы нет?
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Александр
оппа, а эт по какому случаю????🧐
ЭГ, не пугайте так... последнее интервью было после массовых травм перед ои...
+2
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spboksana
Зачем?
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ДИОНИС
Ответ для Дружбы11:

А мне хотелось бы узнать ответы на другие вопросы:
1. Почему шведская лаборатория задержала допинг-пробу Валиевой на 1,5 месяца и так и не дала внятного объяснения этому?
2. Почему специалисты ITA допустили до участия в Олимпиаде российскую спортсменку с непроверенной допинг-пробой?
3. Почему результат о положительной допинг-пробе Валиевой стал известен аккурат после окончания командника на Олимпиаде, но до церемонии награждения?
4. Почему десятки (если не сотни) западных СМИ одновременно начали травлю 15-летней Камилы? Но при этом в отношении нескольких спортсменок из других стран, пойманных на допинге прямо на Олимпиаде, стояла полная тишина.
5. Почему ВАДА не подала иск в КАС по делу получившей всего лишь выговор 15-летней ямайской пловчихи Маккензи Хидли, у которой в одной допинг-пробе нашли сразу три запрещённых препарата, а в другой - ещё два? Но при этом почему ВАДА решила затребовать для 15-летней на момент нарушения антидопинговых правил Валиевой целых четыре года дисквалификации, что противоречит Кодексу Агентства?
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