«А попкорн есть у вас?» Загитова записала влог с участниками этапа Гран-при России в Красноярске
Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой.
Олимпийская чемпионка взяла интервью у фигуристов – участников этапа Гран-при России в Красноярске.
Лидирует в мужских соревнованиях Дмитрий Алиев, вторым идет Александр Самарин, третьим – Федор Зонов.
В нашей фигурке эксперименты с национальным колоритом: у Самарина «Яблочко», у Алиева «Любэ». Подтолкнуло отстранение
Наш фигурист все же отстоял номер под Rammstein – с русским вокалом. У тренера фэйспалм от проката
во влогах намного гармоничнее выглядил бы повседневный стиль
С Зоновым вообще милота!) Приятныы парнишка!)