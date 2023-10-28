«А попкорн есть у вас?» Загитова записала влог с участниками этапа Гран-при России в Красноярске

Теги сборная России Первый канал Алина Загитова Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка взяла интервью у фигуристов – участников этапа Гран-при России в Красноярске.

Лидирует в мужских соревнованиях Дмитрий Алиев, вторым идет Александр Самарин, третьим – Федор Зонов

В нашей фигурке эксперименты с национальным колоритом: у Самарина «Яблочко», у Алиева «Любэ». Подтолкнуло отстранение

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3 комментария

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Ева Винер
влог супер, но зачем Алину наряжать, как на балл 18 века, немного странно выглядит
во влогах намного гармоничнее выглядил бы повседневный стиль
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Charliz
Очередной классный, информативный, позитивный блог!) И пошутила, и поддержала, и расспросила).
С Зоновым вообще милота!) Приятныы парнишка!)
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