Андрей Мозалев: «Думаю, в этом сезоне усложнений не будет, надо накатывать этот контент»

Теги сборная России мужское катание Кубок Санкт-Петербурга Андрей Мозалев Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев ответил на вопрос о возможном усложнении контента.

Сегодня Мозалев одержал победу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

«Не все получилось так, как планировалось. Тяжело было в связи с тем, что третий старт подряд. Морально не тяжело, скорее, физически. Я считаю, для третьего старта подряд выступил неплохо.

Были ли раньше периоды с такими частыми соревнованиями? Такого, чтобы каждую неделю, не было. В мой последний юниорский сезон, когда выиграл ЮЧМ, соревнования были практически каждые две недели. Это проще, потому что успеваешь отойти, чуть-чуть отдохнуть. Что-то накатывать и тренировать нет времени. Когда каждую неделю соревнуешься, не успеваешь отходить от предыдущего старта, а уже следующий. Тяжелее намного.

Завтра не выходной, завтра на тренировку. Послезавтра выходной, а завтра, конечно, не в полную силу, будет разгрузочный день, но все равно я приду тренироваться. Есть ли в планах усложнения? Я думаю, в этом сезоне пока усложнений никаких не будет, надо накатывать этот контент, пока я его не накатаю, усложнять даже нет смысла.

Влиял ли особый холод на катке на сам прокат? Конечно, разница чувствуется. Другие ощущения ото льда. Я выходил утром на тренировку и, честно говоря, не ожидал. Все были в одних условиях, в принципе, казалось неплохо, я думал, будет хуже», – сказал Мозалев.

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3 комментария

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Оз
Очень вдумчивый и грамотный комментарий у Андрея! С победой!
+2
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olvl
Да, накатывать надо, до автоматизма.
+1
0
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Elena Savanuk
У Андрея правильный настрой на будущие прокаты ! Так держать !
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-1
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