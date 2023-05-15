Софья Муравьева отдыхает в Дубае

Теги сборная России фото женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева поделилась фото и видео с отдыха в Дубае.

«Бурдж-Халифа и поющие фонтаны, любовь с первого взгляда💜🤗» – написала Муравьева в соцсети.

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17 комментариев

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Lennuci
Не понимаю наездов на фигуристов по поводу выбора места для отдыха за свои кровные ("заграница" vs Россия).
Что сейчас делать в Крыму? На улице в лучшем случае +20, вода +15. А у них у всех 1 мес отпуска и он в мае.
Про "не время" - так и в Крыму на пляжУ лежать сейчас не время. Bсе равно скажут, что пир во время чумы.
Им круглый год ноги в коньках парить и в термобелье жить? Или в горы лезть без навыков и переломать ноги?
В Кисловодск Плющ на сборы отвезет. А по музеям и на пенсии ходить можно.
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Алексей Токарев
Ответ scorp19
А в Крыму, Сочи этим соплячкам отдыхать "зашкварно" ? Какой резон именно сейчас ехать смотреть эту Бурдж-Халифу ? Пир во время чумы. Ну или хотя бы по тихому слетать, а не светить своё е. лицо во всех соц сетях у каждого поющего фонтана.
Чёрное море холодное сейчас.
+10
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Vfvi
Как же Соне хорошо с распущенными
+12
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+8
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Ezhevika33
Ответ Жалько Печалич
почему не в крыму или на курортах краснодарского края.. скрепа треснула пополам
Вода в море совсем холодная, солнечная погода только установилась пару дней как.
+7
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Анастасия Прудникова
Ответ Жалько Печалич
почему не в крыму или на курортах краснодарского края.. скрепа треснула пополам
Там вроде сейчас недостаточно тепло, чтобы плавать.
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На Пекин
Миграция фигуристок на юг продолжается) хорошего отдыха!
+5
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Raduga
Ответ Жалько Печалич
почему не в крыму или на курортах краснодарского края.. скрепа треснула пополам
По кочану.
+2
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Jessi
Хорошего отдыха Сонечке! И беречь свою нежную белую кожу)
+1
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Raduga
Ответ scorp19
Да пусть живут в термобелье. Вообще пофигу и ни жалко ни разу. Это же блатные люди. Они ни в школу не ходили, ни в универ, ни работать никогда в жизни не будут, а как отдыхать так Дубай им подавай. Бедненькие уставшие. В той же Турции щас вполне нормально и можно бюджетно отдохнуть как пол страны делает.
В Турции только быдлота отдыхает)
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Jessi
Ответ scorp19
Да пусть живут в термобелье. Вообще пофигу и ни жалко ни разу. Это же блатные люди. Они ни в школу не ходили, ни в универ, ни работать никогда в жизни не будут, а как отдыхать так Дубай им подавай. Бедненькие уставшие. В той же Турции щас вполне нормально и можно бюджетно отдохнуть как пол страны делает.
Какие блатные люди ? Муравьева из обычной семьи и деньги заработала честным путём, своим трудом. Это скорее она вывезла свою семью на отдых на призовые от соревнований и шоу, что в этом плохого??
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Ростов-на-Дону
Красивый фон у фоток.
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Бедоносец
Умница Софья! Никаких фоток возле бассейна в микрокупальнике и многозначительных поз. Сама скромность и обояние.🙏👌
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Gilonjon862
Ответ Lennuci
Не понимаю наездов на фигуристов по поводу выбора места для отдыха за свои кровные ("заграница" vs Россия). Что сейчас делать в Крыму? На улице в лучшем случае +20, вода +15. А у них у всех 1 мес отпуска и он в мае. Про "не время" - так и в Крыму на пляжУ лежать сейчас не время. Bсе равно скажут, что пир во время чумы. Им круглый год ноги в коньках парить и в термобелье жить? Или в горы лезть без навыков и переломать ноги? В Кисловодск Плющ на сборы отвезет. А по музеям и на пенсии ходить можно.
Тут скорее вопрос не к самому отдыху, а к ограниченности фигуристов. Зачем из года в год ездить в одни и те же места если за те же деньги можно увидеть другие страны и культуры?
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Lennuci
Ответ Gilonjon862
Тут скорее вопрос не к самому отдыху, а к ограниченности фигуристов. Зачем из года в год ездить в одни и те же места если за те же деньги можно увидеть другие страны и культуры?
Я про отдых в России или за границей. Про выбор одного и того же места из года в год - не писала, но тоже не понимаю. Хотя, в 16 лет другие культуры видеть вряд ли особо хочется. Для этого действительно есть вся жизнь.
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