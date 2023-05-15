Софья Муравьева отдыхает в Дубае

Фигуристка Софья Муравьева поделилась фото и видео с отдыха в Дубае.

«Бурдж-Халифа и поющие фонтаны, любовь с первого взгляда💜🤗» – написала Муравьева в соцсети.

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