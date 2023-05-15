Софья Муравьева отдыхает в Дубае
Фигуристка Софья Муравьева поделилась фото и видео с отдыха в Дубае.
«Бурдж-Халифа и поющие фонтаны, любовь с первого взгляда💜🤗» – написала Муравьева в соцсети.
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Что сейчас делать в Крыму? На улице в лучшем случае +20, вода +15. А у них у всех 1 мес отпуска и он в мае.
Про "не время" - так и в Крыму на пляжУ лежать сейчас не время. Bсе равно скажут, что пир во время чумы.
Им круглый год ноги в коньках парить и в термобелье жить? Или в горы лезть без навыков и переломать ноги?
В Кисловодск Плющ на сборы отвезет. А по музеям и на пенсии ходить можно.