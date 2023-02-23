Хореограф Лине Хаддад: «Настоящие отношения в паре создают эмоции, ту глубину, которой нет у других. Это можно использовать»

Французский хореограф Лине Хаддад рассказала о том, как отношения в реальной жизни влияют на выступление фигуристов на льду.

«Настоящие отношения создают эмоции, ту глубину, которой нет у других. Это можно использовать, чтобы еще лучше раскрывать романтические образы.

Но иногда такие отношения могут наоборот привести к серьезному кризису на льду.

Вообще, я мне больше нравятся те пары, которые постоянно спорят, выражают эмоции, чем те, которые друг другу ничего не говорят. Потому что рано или поздно все это все равно вылезет и ситуация только усложнится.

А еще важно всегда концентрироваться на целях. Амбиции всегда важнее личных отношений», – сказала Хаддад.