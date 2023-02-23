Хореограф Лине Хаддад: «Настоящие отношения в паре создают эмоции, ту глубину, которой нет у других. Это можно использовать»

Теги танцы на льду сборная Франции пары Лине Хаддад Фигурное катание

Французский хореограф Лине Хаддад рассказала о том, как отношения в реальной жизни влияют на выступление фигуристов на льду.

«Настоящие отношения создают эмоции, ту глубину, которой нет у других. Это можно использовать, чтобы еще лучше раскрывать романтические образы.

Но иногда такие отношения могут наоборот привести к серьезному кризису на льду.

Вообще, я мне больше нравятся те пары, которые постоянно спорят, выражают эмоции, чем те, которые друг другу ничего не говорят. Потому что рано или поздно все это все равно вылезет и ситуация только усложнится.

А еще важно всегда концентрироваться на целях. Амбиции всегда важнее личных отношений», – сказала Хаддад.

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1 комментарий

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Залина Малина
Так было у Столбовой/Климова. Не помню кто говорил, что они вообще не разговаривали на тренировках. В итоге у партнёров не совпало мнение о продолжении карьеры, пара развалилась
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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