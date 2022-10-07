Авербух об этическом кодексе: «Это рекомендации, которые, наверное, должны быть»

Серебряный призер Игр Илья Авербух рассказал, как относится к этическому кодеку Федерации фигурного катания России ( ).

– Ну, я, во-первых, понимаю, что это рекомендации, которые, наверное, должны быть, потому что, действительно, я думаю, что это в первую очередь огорождение ребят и спортсменов.

Я понимаю, что где-то мы с журналистами в одной лодке, а где-то по разные стороны баррикад, потому что иногда ваши вопросы имеют определенный подтекст и провокационный характер.

Когда вы их задаете в сослагательном наклонении, ребята на кураже могут где-то пуститься в рассуждения, в которых сами запутаются, а вы потом возьмете те фразы, которые были сказаны в процессе, и интерпретируете так, как вам надо.

Поэтому я думаю, что это как раз не какая-то цензура, а наталкивание ребят на то, чтоб они говорили, как тренируются, выступают, к чему готовы, и не рассуждали на темы: «Если бы у кого-то было что-то, то было бы по-другому». Есть так, как есть.

— Нет ли смыла тренерам сосредоточиться на работе с юниорами? Спортивная блокада не может вечно продолжаться, и за это время нет смысла тренировать Сашу Трусову, когда лучше на перспективу работать с более молодыми, у которых все впереди и есть шанс добиться чего-либо?

— Ну вот видите, как с вами сложно — в вопросе уже провоцируете. Мне достаточно ответить: «Да, да», и все: «Авербух сказал, что Трусову тренировать нельзя». Вот так рождается то, что потом перепечатывается, склоняются имена ребят.

Я думаю, что надо работать со всеми. Действительно, надо делать акцент на задел ребят, но ребята, которые сейчас в абсолютной силе, должны продолжать соревноваться. И я очень приветствую это количество турниров, что федерация борется. Каждый ученик — это ребенок тренеров, это не значит, что у тебя нет перспективы. Другое дело, что надо обязательно работать с нашими поколениями, и мы всеми силами стараемся поддерживать ребят, – сказал Авербух.

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой