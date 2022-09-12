Лайшев о Дэвис и Смолкине: «У Дианы есть определенные особенности. С ними, возможно, в США тренироваться проще и гуманнее»

Президент «Самбо-70» поделился мнением о том, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер тренируются в США.

– Вы много хвалите Тутберидзе, но вам не кажется, что она зачастила в США?

– Там дочь у нее, это нормальное явление. Они люди творчества.

Я вообще считаю, что у людей творчества всегда была своя точка зрения, хоть во времена Ленина, Хрущева или Сталина. И они, так сказать, более свободолюбивые.

– А почему у нее дочь здесь не тренируется? У нас же в России вроде сильнейшее фигурное катание в мире.

– Сегодня нельзя загонять всех в одно дышло. Здесь должен быть выбор. И есть особенности определенные у ее дочки.

– Со слухом?

– Я не хочу говорить о слухе, но есть особенности, с которыми, возможно, в США тренироваться проще и, скажем так, гуманнее в отдельно взятых мероприятиях.

Что греха таить, хоть мы и взяли очень многое у Запада относительно сострадания к такой категории людей, но в нас еще сидит советское прошлое, когда мы как бы сторонились и стеснялись этих людей.

Это было и по школе заметно и по взаимоотношениям между детьми. И иногда объяснял детям, что нельзя быть такими недобрыми.

Надо перестраивать и голову, и мозги, и не только детей, но и взрослому населению, – сказал Лайшев в интервью «Татар-информ».

«В Америке мне легче, чем в Москве». Дочь Тутберидзе не только родилась в США, но и вышла там замуж – ждем переход в сборную?

Шпильбанд о Дэвис и Смолкине: «Думаю, они благодарны за наш совместный путь. Инициатива закончить сотрудничество – не моя»