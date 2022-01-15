Щербакова чисто исполнила произвольную программу с четверным флипом на чемпионате Европы и набрала лучшие баллы в карьере

Российская фигуристка выступила с произвольной программой на чемпионате Европы в Таллине.

В прокате она исполнила четверной флип, каскад тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, двойной аксель. Во второй половине программы – каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц.

За техника фигуристка набрала 94,10 балла, общая оценка – 168,37 балла. Это личный рекорд Щербаковой – предыдущее достижение она установила на этапе Гран-при в Италии (165,05 балла).