Медведева о возвращении к Тутберидзе: «Думала, мне будет неловко, но дискомфорта нет»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о возвращении в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Я думала, что мне будет где-то неловко, некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет. Наверное, потому что здесь я провела большую часть своей жизни. Это необычно, ничего не изменилось, но теперь немножечко по-другому.

С Этери Георгиевной мы поговорили, сейчас между нами все хорошо. Я считаю, что это здорово и рано или поздно это должно было случиться.

Брайан Орсер отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили с ним хорошие, теплые отношения. Никаких конфликтов, ничего такого. Я рада, что у меня так получилось.

Наверное, я изменилась. Все-таки я взрослею. Я надеюсь, что изменилась в хорошую сторону, потому что я стараюсь меняться в хорошую сторону. В основном как личность. Сегодня мы приступили к тренировкам. Посмотрим, как будет дальше. Будем стараться», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

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