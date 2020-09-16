Этери Тутберидзе: «Кто может помочь Медведевой, как не мы? Все-таки 11,5 лет вместе не прошли бесследно»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о планах по работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, которая вернулась к ней в группу спустя два сезона.

«На контрольных прокатах я поаплодировала ей, потому что девочка, понимая, что она не готова откататься чисто, что не готова на 100%, не снялась, как сделали многие, не испугалась. А вышла и показала то, на что она на данный момент готова. Это уважение и к болельщикам, и к Федерации фигурного катания ( ). В общем, это достойно уважения. Честное слово.

Кто может помочь – если мы сможем помочь, конечно, мы будем стараться максимально, – но как не мы? Все-таки 11,5 лет, которые она каталась у нас, не остались бесследно.

Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена, поэтому, честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать свое катание и чтобы она себя чувствовала комфортнее», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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