Тутберидзе поаплодировала Медведевой после произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поаплодировала двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой после произвольной программы на контрольных прокатах сборной.
Медведева тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 по 2018 год, а затем переехала в Торонто для работы с канадским специалистом Брайаном Орсером.
После произвольной Медведевой в кадр попала бывшая команда фигуристки. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков не отреагировали на прокат, а Тутберидзе похлопала бывшей ученице.
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