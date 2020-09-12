Тутберидзе поаплодировала Медведевой после произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поаплодировала двукратной чемпионке мира после произвольной программы на контрольных прокатах сборной.

Медведева тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 по 2018 год, а затем переехала в Торонто для работы с канадским специалистом .

После произвольной Медведевой в кадр попала бывшая команда фигуристки. и не отреагировали на прокат, а Тутберидзе похлопала бывшей ученице.

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