Тутберидзе поаплодировала Медведевой после произвольной программы на контрольных прокатах сборной России

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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поаплодировала двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой после произвольной программы на контрольных прокатах сборной.

Медведева тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 по 2018 год, а затем переехала в Торонто для работы с канадским специалистом Брайаном Орсером.

После произвольной Медведевой в кадр попала бывшая команда фигуристки. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков не отреагировали на прокат, а Тутберидзе похлопала бывшей ученице.

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