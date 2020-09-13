Татьяна Тарасова: «Ждала от Косторной тройного акселя. И от Трусовой, конечно, – но даже попытки не было»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова контрольные прокаты Алена Косторная Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристок на контрольных прокатах сборной в Москве.

«Если говорить о девочках, все они катались не безошибочно.

Девочки молодые – я, например, ждала от Косторной тройного акселя. И конечно, от Саши (Трусовой) ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула – даже попытки не было.

Все же ждут четверных, а четверной прыгнула только Сашка. И второй четверной прыгнула Валиева – молодец.

У Ани Щербаковой что-то добавилось в хореографии, думаю, что она, наверное, добавит. Но для нее самое главное, на мой взгляд, это аксель», – сказала Тарасова.

Онлайн контрольных прокатов-2020: упали все – Трусова, Валиева, Туктамышева, Щербакова, а Медведева еще и посмеялась над собой

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