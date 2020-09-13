Татьяна Тарасова: «Ждала от Косторной тройного акселя. И от Трусовой, конечно, – но даже попытки не было»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристок на контрольных прокатах сборной в Москве.

«Если говорить о девочках, все они катались не безошибочно.

Девочки молодые – я, например, ждала от Косторной тройного акселя. И конечно, от Саши (Трусовой) ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула – даже попытки не было.

Все же ждут четверных, а четверной прыгнула только Сашка. И второй четверной прыгнула Валиева – молодец.

У Ани Щербаковой что-то добавилось в хореографии, думаю, что она, наверное, добавит. Но для нее самое главное, на мой взгляд, это аксель», – сказала Тарасова.

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