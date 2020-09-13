Евгения Медведева: «Не успела подготовить произвольную программу по ряду причин. Физическую форму надо поднабрать»

Двукратная чемпионка мира прокомментировала свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

Фигуристка упала с тройного лутца, а также сделала заход, но не стала прыгать аксель. На флипе она прыгнула прыжок в один оборот. Остальные элементы Медведева исполнила без ошибок.

«Я больше разочарована колесом, потому что слетала вся хореографическая дорожка, которая была гвоздем программы.

Я не переживаю за прыжки, произвольную не успела подготовить по ряду причин. Но все равно решила выходить, где-то выпустила пару элементов. Я не буду говорить, что за обстоятельства, но надо физическую форму поднабрать.

Мне нужно чуть побольше времени, прыжки я наберу. А колесо – это полное разочарование, нужно что-то делать с перчатками: они скользят по льду. Будем искать материал, который так сильно не скользит.

На тренировках лед был заезженный, а здесь свежий. Это моя ошибка, я не подумала заранее. Руки съехали, но повезло, что я не травмировалась. Головой вниз – опасненько.

Травма спины? Давайте опустим эту тему. Мне в этом году 21. Я буду рассказывать каждую свою травму – ну зачем, кому это надо?

В 15 лет кажется: ой, блин, тяжело, в следующем году наверстаю, будет полегче. А на самом деле становится все тяжелее.

Костюм в процессе пошива, мы обсуждали, чтобы найти материал, который не скользит. Это искусственная замша. Я еще технически переворот подправлю, все нормально будет», – сказала Медведева в интервью Первому каналу.

Медведева исполнила 4 прыжковых элемента из 7 в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России

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