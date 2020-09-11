Михаил Коляда о короткой программе: «Классные ощущения, все удалось. Что изменилось? Повзрослел»

Бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

В программе фигурист исполнил тройной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

«Классные ощущения, все удалось. Все мы меняемся, я в лучшую сторону. Все повлияло, очень много факторов», – сказал Коляда.

«Повзрослел», – отметил фигурист, отвечая на вопрос о том, что изменилось.

«Этот прокат – это отправная точка.

Новый ли я? Это очень интересный вопрос. Все люди меняются с годами. Отчасти я новый, где-то старый – зрителю виднее будет.

Что поменял Мишин? Тренировки, подход к ним и к выступлениям. Это все вкупе: что-то по психологии, что-то по технической части. Мне с ним интересно работать – думаю, и ему со мной», – отметил фигурист в интервью Первому каналу.

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