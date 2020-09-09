Орлов о снятии Загитовой с контрольных прокатов: «Почему она должна всем все объяснять? Особенно болельщикам и еще в интернете»

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию не обязана объяснять, почему решила сняться с контрольных прокатов.

«А если у нее со здоровьем проблемы? Тогда что делать? Не каждый человек может сказать: «Я болен». Чего она должна все объяснять? Почему Загитова с таким бэкграундом спортивным должна всем все объяснять? Особенно болельщикам и еще в интернете.

Почему человек должен быть все время искренним перед всеми? Зачем людям знать о тонкостях бытия психологического существования человека? Давайте держать корректную дистанцию.

Люди купили билеты на ее прокаты? Она при чем, если она не тренируется? Зачем покупаете билеты, если вы интересуетесь фигурным катанием? Вы же не на Загитову покупали, а на фигурное катание — идите смотреть других. Билеты не дорогие, что они дорого стоят что ли?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Да, Загитова никому ничего не должна и не обещала. Но сделала все так, что теперь выглядит обманщицей

Похоже, решение о снятии Загитовой приняли давно (а сообщили, когда все билеты уже раскупили) – вот почему это выглядит некрасиво