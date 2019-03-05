Александр Жулин: «С этой толерантностью Америка довела себя до реального состояния гражданской войны»

Российский тренер по фигурному катанию поделился мнением насчет протестов в США, которые начались после инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

«Это похоже на гражданскую войну! Все очень плохо! С этой толерантностью Америка довела себя до реального состояния гражданской войны. Не должно быть, конечно, таких перегибов. Я не расист, но такого не должно быть. А то происходит, что черные совершенно спокойно могут плюнуть в полицейского.

Мне кажется, им надо разобраться в этой ситуации. Почему еще должны отменять соревнования? Если человек был убит, то нужно разобраться, как это произошло. Но все вот эти протесты… Любая революция до добра не доводит! А началось с того, что сносили памятники и говорили, что Иисус был черным.

Мне жалко американцев, и то, что президент никак не может повлиять на эту ситуацию! Проблема в том, что сейчас полицейские не имеют никакой власти. А разгулявшиеся люди могут делать все, что хотят», – сказал Жулин.

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