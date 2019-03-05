Александр Жулин: «С этой толерантностью Америка довела себя до реального состояния гражданской войны»

Теги сборная России происшествия танцы на льду Александр Жулин Политика Фигурное катание

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением насчет протестов в США, которые начались после инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.

«Это похоже на гражданскую войну! Все очень плохо! С этой толерантностью Америка довела себя до реального состояния гражданской войны. Не должно быть, конечно, таких перегибов. Я не расист, но такого не должно быть. А то происходит, что черные совершенно спокойно могут плюнуть в полицейского.

Мне кажется, им надо разобраться в этой ситуации. Почему еще должны отменять соревнования? Если человек был убит, то нужно разобраться, как это произошло. Но все вот эти протесты… Любая революция до добра не доводит! А началось с того, что сносили памятники и говорили, что Иисус был черным.

Мне жалко американцев, и то, что президент никак не может повлиять на эту ситуацию! Проблема в том, что сейчас полицейские не имеют никакой власти. А разгулявшиеся люди могут делать все, что хотят», – сказал Жулин.

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