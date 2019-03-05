Татьяна Тарасова: «Тутберидзе переживет уход Косторной, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери – тренер надолго»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе переходы Алена Косторная Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением насчет перехода чемпионки Европы Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Уход Косторной? У Этери потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы!

Как это не печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери – тренер надолго», – сказала Тарасова.

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