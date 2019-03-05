Татьяна Тарасова: «Тутберидзе переживет уход Косторной, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери – тренер надолго»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением насчет перехода чемпионки Европы Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Уход Косторной? У Этери потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы!
Как это не печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери – тренер надолго», – сказала Тарасова.
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