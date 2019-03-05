Новая произвольная программа Трусовой поставлена на тему «Ромео и Джульетты»

Теги Евгений Плющенко сборная России видео женское катание Александра Трусова Сергей Розанов Фигурное катание

Российской фигуристке Александре Трусовой поставили новую произвольную программу – на тему «Ромео и Джульетты».

В первой части программы звучит «Kissing you» в исполнении Крэйга Армстронга, во второй – «Gentle Night» Абеля Коженевски, в третьей – «Montagues and Capulets» Ричарда Клайдермана.

Программу поставил Сергей Розанов.

Евгений Плющенко опубликовал фрагмент новой программы – на видео Трусова прыгает каскад четверной лутц-тройной тулуп.

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