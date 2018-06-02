Родченков о том, почему Столбову не пустили на Игры-2018: «Все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы, которая создана Путиным»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, почему к Играм-2018 в Пхенчхане не была допущена .

Столбова тогда выступала с Федором Климовым.

— Вы можете рассказать много правды, но при этом немного еще нафантазировать. И никто не разберется, где правда, а где фантазии.

— Зачем мне от себя добавлять? Посмотрите прессу 2017–2018 годов: , олимпийская чемпионка по фигурному катанию, была обвинена в допинговых махинациях. Я сказал: «Нет». Все удивляются: «Ну как же так, он хочет показать свою свирепость и нанести максимальный вред спорту». Но про Сотникову я сказал: «Нет, я ничего про нее не знаю».

— Из-за ваших рассказов множество спортсменов лишились Олимпийских игр. В том числе те, кто к допингу не имел и не имеет никакого отношения.

— Назовите мне спортсменов, которые не имеют отношения.

— Например, фигурист . Он не поехал в Пхенчхан, потому что его партнерше Столбовой не дали разрешение. На каких основаниях, непонятно.

— Все российские спортсмены — бенефициары допинговой системы, которая создана Путиным и воплощалась в жизнь Нагорных. Это первое. Второе — и, может быть, самое важное — Россия не может быть отнесена к цивилизованным странам. Посмотрите Индекс свободы прессы или Индекс восприятия коррупции. Откуда взяться чистому спортсмену?

Прыгунья с шестом Елена Исинбаева кричит, что она чистая. Какая же ты еще, когда тебя охраняли со всех сторон? «Девочка, ты знаешь, что у тебя через два месяца контроль? Ты там скажи, что нужно — либо мы заменим, либо ты уже будешь сама чистая», – сказал Родченков.

Теперь понятно, что Родченков жив! Он дал первое интервью на русском языке после побега и объяснил, почему не считает себя предателем