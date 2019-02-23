Алина Загитова: «В день 18-летия я получила телеграмму от президента. Это был самый неожиданный подарок, такое не забывается»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, чем занималась время самоизоляции.

«Было очень много интересных проектов с тренировками онлайн, где приходилось придумывать разные упражнения, которые может сделать любой желающий. С Даниилом Марковичем Глейхенгаузом мы проводили тренировку в прямом эфире, это тоже был интересный опыт.

Сама тренировалась обычно два раза в день – утром и вечером, считаю, что форму поддерживала на хорошем уровне, несмотря на то, что в этот период в моей жизни было много событий.

Во-первых, приходилось готовиться к ЕГЭ, наверстывать то, что не успевала делать во время активных тренировок и выступлений. Я очень хорошо подтянула все предметы.

И еще сбылась моя давняя мечта – я получила права. Училась водить машину в родном Ижевске, так как там не было такого жесткого карантина, как в Москве. Занималась в автошколе почти каждый день – два часа теории, три часа вождения. В этом плане для меня карантин прошел очень продуктивно, удалось сделать то, что давно задумывала.

А самым запоминающимся событием в этот период стало то, что мы, наконец, смогли все вместе справить дни рождения родителей. Дело в том, что у папы день рождения в последний день апреля, у мамы – в первых числах мая, у меня тоже в мае… Отметить все даты вместе нам не удавалось уже много-много лет. А сейчас каждый из нас смог получить внимание и заботу близких, было весело и душевно.

И еще мне было очень приятно, что в день своего 18-летия я получила телеграмму с поздравлением от президента страны. Это был самый неожиданный подарок для меня. Такое не забывается», – сказала Загитова.

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