Людмила Великова: «Если Загитова поймет, что не готова бороться за самые высокие места, то точно закончит»

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова поделилась мнением по поводу перспектив Камилы Валиевой и Алины Загитовой.

— В группе Тутберидзе всех подпирает . Возможно, она сможет всех превзойти уже в Пекине-2022.

— Она еще сильнее Косторной, Щербаковой и Трусовой?

— Сейчас это маленький, 14-летний ребеночек. При этом талант, конечно, невероятный. Прыгает, очень красивая. Но что с ней будет через пару лет. Может быть, она повторит судьбу Загитовой, которая в 17-18 лет близка к завершению карьеры. Так что, кто знает. Девочки — это всегда «кот в мешке».

— Думаете, что уже не вернется?

— Как пойдет. Она же должна себя уважать. Если Алина поймет, что не готова бороться за самые высокие места, то точно закончит. При этом я считают, что она не потеряет от этого.

Она замечательная девочка, очень воспитанная. Мы сталкивались с ней и хорошо пообщались. Если же она поймет, что еще готова бороться, то я буду только рада. Чем больше будет претенденток на поездку на Игры-2022, тем лучше для нашего фигурного катания, – рассказала Великова.

Кажется, Загитова возвращается: пока неясно, продавать билеты на шоу или выигрывать вторую Олимпиаду?