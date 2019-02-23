Евгений Плющенко: «Хочу переговорить с Министерством спорта, чтобы Косторной разрешили поменять клуб в виде исключения»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сообщил, что хочет договориться с Министерством спорта России, чтобы в новом сезоне разрешили выступать за его академию.

Косторная перешла к Плющенко уже после закрытия трансферного окна. Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявляла, что Косторная в любом случае в этом сезоне будет представлять старый клуб – .

«Алена приступила к тренировочному процессу. Она катается с Сергеем Розановым. Параллельно мы готовим документы. Несмотря на то что трансферное окно закрыто, мы рассчитываем осуществить переход.

Я хочу переговорить с спорта, с министром спорта, чтобы Алене разрешили поменять клуб в виде исключения. Если нам пойдут навстречу, будет здорово. Все-таки Алена — чемпионка Европы.

Если не разрешат, то на официальных соревнованиях она может кататься за предыдущий клуб, а тренироваться — у меня. Никаких препятствий к этому у меня нет», – рассказал Плющенко.

Трансфер Косторной: в чем опасность для Плющенко, Тутберидзе и самой Алены?

А что, если Косторную не переманил Плющенко, а прогнала Тутберидзе? Нам явно что-то недоговаривают