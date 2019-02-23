Евгений Плющенко: «Много работаем с Трусовой над скольжением и артистичностью. То, чего не хватало – все это знают»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, чему уделяет особое внимание в тренерской работе с Александрой Трусовой.

«Мне все говорят: вот, ты взял спортсмена, и сейчас будет все просто. Такого не бывает.

Мы очень много работаем над скольжением, над катанием, над артистичностью – в общем, то, чего не хватало. И все это знают, и спортсмен это понимает.

Саша работяга, труженица, хочет сделать пять четверных, обязательно аксель 3,5 оборота. И, конечно, новые образы.

Дай бог, все получится в новом сезоне, соревнования будут. Думаю, мы идем в правильном ключе», – сказал Плющенко в фильме «Матч ТВ» «Александра Трусова. В четыре оборота».

Плющенко растерзал фабрику Тутберидзе: сбежали 7 фигуристов (включая Трусову и Косторную) и топ-тренер